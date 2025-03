Blackpool omilostil Rolling Stones po 44 rokoch, no nevrátili sa

Blackpool 26. marca (TASR) - V auguste 2007 ukončili Rolling Stones svoju najrozsiahlejšiu koncertnú šnúru, ktorá v tom čase vytvorila aj rekordný finančný zisk v histórii turné hudobných skupín. Tour s názvom A Bigger Band trvala tri roky a zavítala na stovky miest v Európe, Amerike, Ázii i Oceánii. O rok neskôr zrušilo severoanglické mesto Blackpool 44-ročný zákaz vystúpení Micka Jaggera, Keitha Richardsa a spol.



V marci 1964 hrali britskí Stones v Blackpoole v rámci tzv. Druhého britského turné, za sebou už mali vyše stovku podobných vystúpení. V prímorskom meste atmosféru "okorenili" aj robotníci z Glasgowa a koncertný večer sa skončil výtržnosťami. Hedlajneri večera nemohli odohrať záverečnú štvrtinu koncertu a bicie Charlieho Wattsa museli z pódia zachraňovať, keďže časť davu sa pustila do demolácie sály.



Dusno bolo už pred hlavným menu večera. Peter Fielding z predskakujúcej kapely The Executives sa sťažoval, že publikum po nich hádzalo staré drobné mince a kričalo: „Chceme Stones! Chceme Stones!“ Jeden z divákov, driapajúcich sa na pódium, údajne napľul na Keitha Richardsa, ktorý ho chcel nohou odstrčiť zo scény. Bola tam aj verzia, že škótsky divák za so zo svojej "komunity" predral dopredu a hodil do Richardsa vidličku a gitarista ho vzápätí kopol do chrupu. Tak či onak - vznikol chaos a dav začal hádzať fľaše a všetky iné možné predmety. Ľudia sa dostali na pódium, ničili aparát kapely a "valiace sa kamene" radšej utiekli z pódia.



Výtržnosti sa dostali na titulky novín a Blackpool upevnil imidž skupiny ako zlých chlapcov rocku. Približne 50 ľudí utrpelo ľahké zranenia, dvaja museli byť prevezení do nemocnice. Boli aj škody na majetku - aparatúry i sály. Proti Rolling Stones "hralo" aj to, že Beatles mali presne opačnú povesť.



Nasledoval zákaz vstupu Rolling Stones na pódia v Blackpoole. Mestská rada zrušila zákaz až o 44 rokov neskôr, 27. marca 2008, teraz vo štvrtok to bude 17 rokov. No Rolling Stones sa do tohto mesta už nikdy nevrátili, hoci odvtedy odohrali stovky koncertov na ďalších šiestich väčších či menších turné, mnohé z nich aj v Anglicku.