Blahorečili rodinu Ulmovcov z Poľska zavraždenú nacistami

Varšava 10. septembra (TASR) - Poľských manželov Ulmovcov a ich sedem detí, ktorých nacisti počas druhej svetovej vojny zabili za ukrývanie Židov, v nedeľu blahorečili. Je to prvýkrát, čo sa celej rodine dostalo jednej z najvyšších pôct v katolíckej cirkvi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Blahorečenie (beatifikácia) je v cirkvi kľúčový krok na prípadnej ceste k vyhláseniu za svätých.



Pápežský vyslanec kardinál Marcello Semeraro viedol nedeľný obrad v obci Markowa na juhovýchode Poľska, kde rodina v čase masakru žila. Na ceremónii sa zúčastnili tisíce ľudí vrátane poľského prezidenta a premiéra, biskupov, kňazov, hlavného rabína v Poľsku a izraelskej delegácie.



"Nech je táto poľská rodina, ktorá prestavuje lúč svetla v temnote druhej svetovej vojny, pre nás všetkých vzorom, ktorý napodobníme v konaní dobra a službe tým, čo sú v núdzi," uviedol v nedeľu pápež František.



Nemecká polícia konala v Markowe 24. marca 1944 na základe udania od informátora – zastrelila Józefa Ulmu a jeho manželku Wiktoriu, ktorá bola v siedmom mesiaci tehotenstva a počas krutej popravy čiastočne porodila.



Nemci zabili aj ich deti Stanislawu, Barbaru, Wladyslava, Franciszka, Antoniho a Mariu, ktoré boli vo veku dva až osem rokov. Najprv bolo zavraždených osem Židov, ktorých rodina skrývala v podkroví.



Medzi ôsmimi zabitými Židmi bol Šaul Goldmann, jeho päť detí vrátane jeho dcéry Ley Didnerovej, jej päťročná dcéra Reszla a tiež Golda Grünfeldová. Rodinný statok potom Nemci vyrabovali a podpálili.



Polícia strieľala do podkrovia z poschodia pod ním "a zo stropu začala kvapkať krv obetí... na fotografiu dvoch Židoviek ležiacu dolu na stole", napísal spravodajský portál Vatican News. Fotografiu "zachovali ako pamiatku".



Masakru prechádzal "príbeh lásky a priateľstva", uviedla talianska novinárka Manuela Tulliová, ktorá o rodine napísala knihu spolu s poľským historikom a kňazom Pawlom Rytelom-Andrianikom.



"Keď Židia požiadali o pomoc, oni im otvorili dvere. Žili spolu rok a pol, spolu varili a jedli," povedala Tulliová pre AFP.



Józef Ulma bol vášnivým fotografom a farmárom. Fotografie, ktoré urobil, zachytávajú život rodiny cez prosté každodenné chvíle. "Vidíme deti, ako behajú bosé po tráve, robia si domáce úlohy, matka vešia vypraté oblečenie," uviedla Tulliová.



Rodiny udal poľský policajt. A po ich poprave poľskí obyvatelia zavraždili v Markowe 24 svojich židovských susedov.



Vatikán urobil zriedkavé rozhodnutie a blahorečil aj nenarodené siedme dieťa Ulmovcov. Odôvodnil to pojmom "krst krvou", pretože prichádzalo na svet "v čase matkinej mučeníckej smrti", oznámil vatikánsky úrad pre prípady svätých.