< sekcia Zahraničie
Blair pre námietky nebude súčasťou Rady mieru v Pásme Gazy
Blair bol jedinou menovanou osobou pri predstavení 20-bodového mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa koncom septembra.
Autor TASR
Londýn 9. decembra (TASR) - Bývalý britský premiér Tony Blair nebude pre námietky arabských a moslimských krajín súčasťou takzvanej Rady mieru, ktorá má po konci vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas spravovať Pásmo Gazy. Informáciu priniesol denník Financial Times (FT) odvolávajúci sa na svoje zdroje, píše TASR.
Blair bol jedinou menovanou osobou pri predstavení 20-bodového mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa koncom septembra. Podľa zdrojov FT s Blairovou účasťou v Rade mieru nesúhlasili niektoré krajiny pre jeho podporu americkej invázie do Iraku v roku 2003 a obavy zo zaujatosti v neprospech Palestínčanov.
Blairovi spolupracovníci však podľa denníka tvrdia, že jeho neúčasť nebude zapríčinená námietkami arabských krajín, ale tým, že Rada mieru má byť tvorená súčasnými svetovými lídrami, čo ho z takejto funkcie automaticky diskvalifikuje.
Britský expremiér by však podľa FT mal byť súčasťou iného telesa - výkonného výboru - spoločne s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom či vyslancom Steveom Witkoffom. Výboru by mal podľa zdrojov FT predsedať bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.
Blair bol jedinou menovanou osobou pri predstavení 20-bodového mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa koncom septembra. Podľa zdrojov FT s Blairovou účasťou v Rade mieru nesúhlasili niektoré krajiny pre jeho podporu americkej invázie do Iraku v roku 2003 a obavy zo zaujatosti v neprospech Palestínčanov.
Blairovi spolupracovníci však podľa denníka tvrdia, že jeho neúčasť nebude zapríčinená námietkami arabských krajín, ale tým, že Rada mieru má byť tvorená súčasnými svetovými lídrami, čo ho z takejto funkcie automaticky diskvalifikuje.
Britský expremiér by však podľa FT mal byť súčasťou iného telesa - výkonného výboru - spoločne s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom či vyslancom Steveom Witkoffom. Výboru by mal podľa zdrojov FT predsedať bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.