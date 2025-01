Blanár: Ak USA ukončí podporu Ukrajine, záťaž by nemala prevziať EÚ

Bratislava 24. januára (TASR) - Ak prezident Spojených štátov amerických (USA) Donald Trump zastaví podporu Ukrajine, celkovú záťaž by na svoje plecia nemala prevziať Európska únia (EÚ). Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Juraj Blanár (Smer-SD). Akceptuje, ak sa niektoré krajiny rozhodnú podporovať Ukrajinu vojensky aj naďalej, za kľúčové však považuje mierové rokovania. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Minister pripomenul, že Trump ešte v predvolebnej kampani avizoval, že vojnu na Ukrajine ukončí. Zároveň podotkol, že USA je najväčším podporovateľom Ukrajiny z finančného aj vojenského hľadiska. "Počkajme na jeho predstavenie krokov, ako chce riešiť tento konflikt a my sme pripravení byť súčasťou toho," povedal.



Zopakoval, že SR odmieta podporovať Ukrajinu vojensky. Rovnako odmieta, aby v prípade, ak Amerika zastaví pomoc Ukrajine, prebrala na seba celkovú záťaž EÚ. "Ak sa niektoré krajiny z Európskej únie rozhodnú podporovať vojensky naďalej Ukrajinu, to je ich záležitosť, ale my odmietame, aby to na seba prevzala Európska únia," vyhlásil šéf rezortu.



Myslí si, že konflikt nemožno vyriešiť jednoznačným riešením, napríklad, že by Ukrajina získala opäť kontrolu nad celým územím. Vývoj podľa neho smeruje skôr k zmrazenému konfliktu, ktorý bude zadefinovaný istými pravidlami. "Malo by sa rokovať o tom, ako to bude do budúcnosti, ale vždy je lepšie prijať nejaké prímerie a povedzme zamraziť to v tejto pozícii. Lebo to môže byť ešte horšie pre ukrajinskú a možno aj pre ruskú stranu," doplnil minister.



Zdôraznil, že SR podporuje čo najskoršie uzavretie prímeria a mierové rokovania. Zopakoval, že dovtedy bude Ukrajine poskytovať len humanitárnu pomoc.