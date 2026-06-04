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Blanár: Hystéria okolo nominácií veľvyslancov je za hranicou súdnosti

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Na snímke Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Henrich Mišovič

Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a Zahraničný výbor NR SR v týchto dňoch rokovali o zameraní činnosti zastupiteľských úradov SR na Cypre a v Taliansku.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Hystéria, ktorú momentálne vyvoláva opozícia a jej protivládne médiá, týkajúca sa aktuálnych nominácií na veľvyslancov Slovenskej republiky, je za hranicou súdnosti a to, čo niektorí predvádzajú, je aj za hranicou príčetnosti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Podotkol, že v slovenskej i zahraničnej diplomacii je absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované ako kariérnymi diplomatmi, tak politickými nominantmi.

„Nie je to nič, čo by bolo tajné alebo neobvyklé. Dialo sa tak vždy, a to aj za čias predchádzajúcich vlád, v ktorých o tom rozhodovali práve tí, ktorí dnes najhlasnejšie kričia,“ dodal šéf slovenskej diplomacie. Opozíciu i médiá skritizoval za uplatňovanie dvojakého metra.

Zdôraznil, že každý jeden budúci veľvyslanec SR musí bez výnimky splniť všetky formálne náležitosti - jeho vyslanie musí schváliť vláda SR, musí prejsť bezpečnostnou previerkou, vypracovať a predložiť zameranie činnosti diplomatickej misie a rovnako prejsť ďalšími schváleniami a procesmi zo strany zahraničnej krajiny, do ktorej veľvyslanca Slovensko vysiela. „Ide o profesionálny a oficiálny proces, žiadne rozhodnutie z večera na ráno, ako sa to snažia mediálne zneužívať. A až následne bude zastupovať Slovenskú republiku,“ dodal minister.

Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a Zahraničný výbor NR SR v týchto dňoch rokovali o zameraní činnosti zastupiteľských úradov SR na Cypre a v Taliansku. Zaoberali sa aj nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený) na veľvyslanecké posty. Eurovýbor s ich nomináciami súhlasil. Zahraničný výbor odobril len nomináciu Radačovského. Opozícia obe nominácie kritizovala. Označila ich za politické obchody.
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