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Blanár: Hystéria okolo nominácií veľvyslancov je za hranicou súdnosti
Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a Zahraničný výbor NR SR v týchto dňoch rokovali o zameraní činnosti zastupiteľských úradov SR na Cypre a v Taliansku.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Hystéria, ktorú momentálne vyvoláva opozícia a jej protivládne médiá, týkajúca sa aktuálnych nominácií na veľvyslancov Slovenskej republiky, je za hranicou súdnosti a to, čo niektorí predvádzajú, je aj za hranicou príčetnosti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Podotkol, že v slovenskej i zahraničnej diplomacii je absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované ako kariérnymi diplomatmi, tak politickými nominantmi.
„Nie je to nič, čo by bolo tajné alebo neobvyklé. Dialo sa tak vždy, a to aj za čias predchádzajúcich vlád, v ktorých o tom rozhodovali práve tí, ktorí dnes najhlasnejšie kričia,“ dodal šéf slovenskej diplomacie. Opozíciu i médiá skritizoval za uplatňovanie dvojakého metra.
Zdôraznil, že každý jeden budúci veľvyslanec SR musí bez výnimky splniť všetky formálne náležitosti - jeho vyslanie musí schváliť vláda SR, musí prejsť bezpečnostnou previerkou, vypracovať a predložiť zameranie činnosti diplomatickej misie a rovnako prejsť ďalšími schváleniami a procesmi zo strany zahraničnej krajiny, do ktorej veľvyslanca Slovensko vysiela. „Ide o profesionálny a oficiálny proces, žiadne rozhodnutie z večera na ráno, ako sa to snažia mediálne zneužívať. A až následne bude zastupovať Slovenskú republiku,“ dodal minister.
Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a Zahraničný výbor NR SR v týchto dňoch rokovali o zameraní činnosti zastupiteľských úradov SR na Cypre a v Taliansku. Zaoberali sa aj nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený) na veľvyslanecké posty. Eurovýbor s ich nomináciami súhlasil. Zahraničný výbor odobril len nomináciu Radačovského. Opozícia obe nominácie kritizovala. Označila ich za politické obchody.
„Nie je to nič, čo by bolo tajné alebo neobvyklé. Dialo sa tak vždy, a to aj za čias predchádzajúcich vlád, v ktorých o tom rozhodovali práve tí, ktorí dnes najhlasnejšie kričia,“ dodal šéf slovenskej diplomacie. Opozíciu i médiá skritizoval za uplatňovanie dvojakého metra.
Zdôraznil, že každý jeden budúci veľvyslanec SR musí bez výnimky splniť všetky formálne náležitosti - jeho vyslanie musí schváliť vláda SR, musí prejsť bezpečnostnou previerkou, vypracovať a predložiť zameranie činnosti diplomatickej misie a rovnako prejsť ďalšími schváleniami a procesmi zo strany zahraničnej krajiny, do ktorej veľvyslanca Slovensko vysiela. „Ide o profesionálny a oficiálny proces, žiadne rozhodnutie z večera na ráno, ako sa to snažia mediálne zneužívať. A až následne bude zastupovať Slovenskú republiku,“ dodal minister.
Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a Zahraničný výbor NR SR v týchto dňoch rokovali o zameraní činnosti zastupiteľských úradov SR na Cypre a v Taliansku. Zaoberali sa aj nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený) na veľvyslanecké posty. Eurovýbor s ich nomináciami súhlasil. Zahraničný výbor odobril len nomináciu Radačovského. Opozícia obe nominácie kritizovala. Označila ich za politické obchody.