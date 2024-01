Blanár: Izrael musí prijať scenár 2 štátov, Palestína odmietnuť Hamas

Brusel 22. januára (TASR) - Izrael sa musí zmieriť s myšlienkou dvojštátneho riešenia blízkovýchodného konfliktu a Palestínčania si musia nájsť iných zástupcov než Hamas. Povedal to v pondelok v Bruseli minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, informuje spravodajca TASR.



Diskusie v Bruseli, na ktorých boli prítomní aj diplomati z Izraela, Saudskej Arábie, Egypta, Jordánska a Palestínskej samosprávy, podľa Blanára ozrejmili viacero vecí. Slovenský minister privítal iniciatívu šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella na mierové riešenie konfliktu a dodal, že ju treba rozvíjať, aby čím skôr došlo k prímeriu a do Pásma Gazy mohla naplno prúdiť humanitárna pomoc. V oblasti po vyše sto dňoch izraelských útokov zahynulo viac než 25.000 ľudí, okolo 70.000 ich bolo zranených a tisíce ľudí sa ocitli bez zdravotníckej pomoci.



"Máme niečo, čo by mohlo priniesť do tohto priestoru mierový program, aj keď sme len na začiatku. Ale máme niečo na stole a poznáme argumenty oboch strán," vysvetlil Blanár.







Podporil myšlienku, že sa netreba pozerať na to, či ide o propalestínske alebo proizraelské riešenie, ale že je to riešenie v prospech mieru a ľudí.



"To znamená presvedčiť palestínsku stranu, aby si našla iného politického partnera, ako je Hamas, ktorý po teroristických útokoch nie je možné brať do úvahy, a izraelskú stranu presvedčiť, že je načase, aby uznala dvojštátne riešenie. To znamená samostatnú štátnosť Palestíny," opísal situáciu.



Podľa jeho slov to bude ťažké, lebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu dvojštátne riešenie odmietol. Na druhej strane, predstavitelia arabských krajín, ktorí boli na rokovaniach, podporujú Borrellov plán a majú záujem na čo najskoršom skončení konfliktu. Uvedomujú si však existujúce prekážky. Jednou z nich je pokračujúce obsadzovanie palestínskych území židovskými osadníkmi.



"To neprispieva k dvojštátnemu riešeniu, ale, naopak, oslabuje tento plán," povedal Blanár. Zdôraznil, že Slovensko je pripravené konštruktívne prispieť k dialógu a hľadaniu mierového riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.





(spravodajca TASR Jaromír Novak) bub