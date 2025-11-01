< sekcia Zahraničie
Blanár podpísal dohodu o hospodárskej spolupráci medzi SR a Egyptom
Zámerom je podľa neho zdynamizovať vzájomnú obchodnú výmenu SR a Egypta, ktorá vlani dosiahla 342 miliónov eur.
Autor TASR
Káhira 1. novembra (TASR) – Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou podpísali v sobotu v Káhire minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a egyptská ministerka pre plánovanie, ekonomický rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Ránijá al-Mašátová. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je tento dokument významným krokom v posilnení vzťahov oboch krajín a vytvára nový dlhodobý základ pre ich ekonomickú spoluprácu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„V snahe posilniť aktivity ekonomickej diplomacie SR, ktoré majú priamy pozitívny dopad na našu ekonomiku, zintenzívňujeme dialóg s krajinami nachádzajúcimi sa v regiónoch, kde rastie potenciál, kde majú slovenskí podnikatelia záujem rozvíjať svoje aktivity. Jedným z nich je globálny Juh vrátane afrických krajín, v rámci ktorých má pre nás Egypt dôležité postavenie,“ uviedol Blanár. Zámerom je podľa neho zdynamizovať vzájomnú obchodnú výmenu SR a Egypta, ktorá vlani dosiahla 342 miliónov eur.
Nová dohoda sa zameriava na podporu spolupráce na vládnej i profesijnej úrovni s cieľom vymieňať si informácie, expertné skúsenosti, podporovať investičné aktivity prostredníctvom zakladania spoločných podnikov, účasti podnikateľov na veľtrhoch a výstavách či obojstranných návštev obchodných delegácií. Gestorom dohody je na slovenskej strane Ministerstvo hospodárstva SR.
Na základe dohody vznikne Spoločná komisia pre hospodársku spoluprácu, ktorá sa bude stretávať raz ročne na Slovensku alebo v Egypte, priblížil Blanár. „Takýmto spôsobom vieme adresnejšie a efektívnejšie podporiť vzťahy v oblasti obchodu, investícií, inovácií či energetiky a prispieť tak k intenzívnejšiemu zapojeniu slovenských firiem do perspektívnych projektov na egyptskom trhu,“ doplnil.
Minister Blanár bude počas sobotňajšej návštevy Egypta tiež rokovať s rezortným partnerom Badrom Abdalátím a bude zastupovať SR na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea v Káhire, jedného z najvýznamnejších kultúrnych projektov súčasnosti.
