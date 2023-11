Blanár: Skupina priateľov Bosny žiada dodržanie férových podmienok

Brusel 29. novembra (TASR) - Diplomati niekoľkých krajín Severoatlantickej aliancie a EÚ, ktoré sa označujú ako "skupina priateľov Bosny a Hercegoviny", sa neformálne stretli v Bruseli na okraj dvojdňového zasadnutia ministrov zahraničných vecí NATO. V stredu to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, informuje spravodajca TASR.



"Preverili sme podporu pre Bosnu a Hercegovinu, aby bola rovnako v skupine tých krajín, ktoré môžu byť prizvané k otvoreniu prístupových rokovaní do Európskej únie, pretože sa nám zdá, ako keby sa tu vytváral akýsi asymetrický prístup z hľadiska kandidujúcich krajín a myslíme si, že to nie je dobré," uviedol Blanár.



Európska komisia začiatkom novembra odporučila začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom, nie však aj s Bosnou a Hercegovinou, ktorá rovnako čaká na túto možnosť. Komisia to zdôvodnila celkovou pripravenosťou jednotlivých kandidátskych krajín a pokrokom v reformách, kde bosnianska strana zastáva za očakávaniami Bruselu.



Blanár tvrdí, že asymetrický prístup EÚ naznačuje, ako keby boli iné požiadavky na štáty Východného partnerstva - Moldavsko, Ukrajinu a Gruzínsko - a iné na krajiny západného Balkánu.



"Slovenská republika je veľmi angažovaná na západnom Balkáne, aj prostredníctvom jej diplomatov, ktorí tam pôsobili vo vysokých funkciách v rámci OSN a preto chceme, aby tá integrácia bola primeraná a férová," povedal Blanár.



Dodal, že to je aj podstatou spoločného komuniké, ktoré v sídle NATO okrem Slovenska prijali aj Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko. Tieto štáty chcú, aby Bosna a Hercegovina mala rovnaké štartovacie pozície ako krajiny Východného partnerstva.



S odkazom na situáciu na Ukrajine dodal, že Kyjev stojí pred obrovskou výzvou, lebo nestačí len schváliť mnohé nové zákony a reformy, ale bude ich treba aj implementovať do praxe.



"A zazneli tu aj vážne otázky súvisiace s prípravou volieb na Ukrajine, ktoré by mali byť rovnako garanciou demokratického vývoja. Čiže Ukrajina má pred sebou obrovskú cestu a budeme pozorne sledovať ako sa jej darí," uviedol Blanár s dodatkom, že pre Slovensko je dôležité, by Ukrajina bola nezávislá, mierová a celistvá krajina.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)