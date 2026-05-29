Blanár verí,že sa EÚ zapojí do procesu o mieri na Ukrajine ako partner
Európska únia sa podľa Blanára vlastným pričinením ocitla v slepej uličke v otázke účasti na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Nikózia 29. mája (TASR) - Za diskutabilné až zarážajúce označil minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár štvrtkové vyjadrenia šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej o tom, že Európska únia nemôže byť sprostredkovateľom v rusko-ukrajinských rokovaniach, pretože podporuje Kyjev. Keby sa takto podľa Blanára postupovalo pri ktoromkoľvek konflikte, sprostredkovanie by nebolo možné. Slovenský minister to uviedol vo videu na sieti Facebook po neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre, informuje TASR.
Kallasová novinárom povedala, že EÚ chce jednoznačne Ukrajine pomôcť pri rokovaniach. Zdôraznila však, že Európa nikdy nemôže byť neutrálnym mediátorom medzi Moskvou a Kyjevom, pretože stojí na strane Ukrajiny a zároveň bráni aj svoje vlastné bezpečnostné záujmy.
„A ja si kladiem otázku, Spojené štáty americké nestáli od začiatku rovnako na strane Ukrajiny? Alebo ešte aj nestoja? Veď Spojené štáty dnes významným spôsobom dodávajú zbrane na Ukrajinu, ale s tým rozdielom, že už ich neplatia,“ povedal Blanár s odkazom na iniciatívu PURL. Doplnil, že USA pomáhajú Ukrajine aj poskytovaním internetových služieb Starlink, bez ktorých by podľa neho Ukrajina nemohla viesť bojové operácie proti Rusku.
Európska únia sa podľa Blanára vlastným pričinením ocitla v slepej uličke v otázke účasti na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. „Nie sme vôbec za stolom, ale kompletne financujeme celý tento proces,“ uviedol. Rusko-ukrajinský konflikt možno podľa neho urovnať len prostredníctvom dialógu. „Ale ten dialóg Európska únia nie je schopná robiť, lebo nie je za stolom,“ podotkol.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyjadril presvedčenie, že Európska únia sa bude usilovať o zapojenie sa do mierového procesu ako významný partner. Pre Úniu je podľa neho veľmi dôležité, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najskôr.
„Ak sa to bude naťahovať, tak to bude mať nielen veľké dopady na samotnú Ukrajinu, ktorá najviac platí za túto vojnu, či už sú to životy vojakov, civilistov, zničená infraštruktúra na Ukrajine, zníženie počtu obyvateľov, obrovská migrácia, ale má to obrovský dopad aj ekonomicky na Európsku úniu, na jej konkurencieschopnosť a na jej bezpečnosť do budúcnosti ako takú,“ podotkol.
