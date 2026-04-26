Blanche: Cieľom strelca boli členovia Trumpovej administratívy
Orgány činné v trestnom konaní preskúmali elektronické zariadenia strelca a jeho písomnosti.
Autor TASR
Washington 26. apríla (TASR) - Cieľom muža, ktorý v noci na nedeľu strieľal na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone, boli podľa úradujúceho amerického ministra spravodlivosti Todda Blancha členovia administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Podľa doterajších zistení cestoval vlakom z Kalifornie do Chicaga a odtiaľ ďalej do Washingtonu, kde sa ubytoval v hoteli, v ktorom sa konala večera za účasti amerického prezidenta a vysokopostavených členov administratívy. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Orgány činné v trestnom konaní preskúmali elektronické zariadenia strelca a jeho písomnosti. Zo zistených skutočností sa domnievajú, že mal v úmysle zaútočiť na členov administratívy prítomných na večeri. Pokúsil sa vtrhnúť do sály, no vo vzniknutom chaose ho zrazili k zemi, čo viedlo k streľbe a následnému rýchlemu odvedeniu prezidenta Trumpa z pódia.
„Zdá sa, že sa skutočne zameral na ľudí pracujúcich v administratíve, medzi ktorých pravdepodobne patril aj prezident,“ povedal Blanche v televízii NBC.
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi.
Predpokladá sa, že podozrivý si strelné zbrane zakúpil v priebehu uplynulých dvoch rokov. S vyšetrovateľmi podľa Blancha nespolupracuje a v pondelok voči nemu pravdepodobne vznesú viacero obvinení.
Orgány činné v trestnom konaní preskúmali elektronické zariadenia strelca a jeho písomnosti. Zo zistených skutočností sa domnievajú, že mal v úmysle zaútočiť na členov administratívy prítomných na večeri. Pokúsil sa vtrhnúť do sály, no vo vzniknutom chaose ho zrazili k zemi, čo viedlo k streľbe a následnému rýchlemu odvedeniu prezidenta Trumpa z pódia.
„Zdá sa, že sa skutočne zameral na ľudí pracujúcich v administratíve, medzi ktorých pravdepodobne patril aj prezident,“ povedal Blanche v televízii NBC.
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi.
Predpokladá sa, že podozrivý si strelné zbrane zakúpil v priebehu uplynulých dvoch rokov. S vyšetrovateľmi podľa Blancha nespolupracuje a v pondelok voči nemu pravdepodobne vznesú viacero obvinení.