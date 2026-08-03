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Blanche oficiálne zrušil Trumpom navrhovaný odškodňovací fond
Blanche vedie ministerstvo spravodlivosti od apríla iba dočasne, keď Trump z funkcie odvolal Pam Bondiovú.
Autor TASR
Washington 3. augusta (TASR) - Dočasne poverený minister spravodlivosti USA Todd Blanche v pondelok oficiálne zrušil plán na vytvorenie fondu na odškodnenie ľudí, ktorí sa považujú za politicky prenasledovaných. Fond v hodnote takmer 1,8-miliardy dolárov navrhoval prezident Donald Trump a podľa agentúry AP mal slúžiť na odškodnenie jeho politických spojencov. S vytvorením fondu nesúhlasili dvaja republikánski senátori, ktorí preto blokovali vymenovanie Blanchea do funkcie riadneho ministra, informuje TASR.
Blanche vedie ministerstvo spravodlivosti od apríla iba dočasne, keď Trump z funkcie odvolal Pam Bondiovú. Senát ho odvtedy odmieta oficiálne vymenovať do čela rezortu pre spory ohľadom fondu. O Blancheovej nominácii bude v utorok hlasovať justičný výbor senátu.
„Spolu s mojím tímom sme sa v priebehu niekoľkých uplynulých týždňov stretli s členmi výboru a senátormi a riešili sme všetky obavy a otvorené otázky,“ uviedol Blanche v príspevku na sieti X. „Viedli sme diskusie v duchu dobrej vôle a na základe toho vydávame nariadenie (o zrušení fondu),“ napísal.
Blanche opakovane verejne vyhlásil, že fond nevznikne, ale ministerstvo spravodlivosti sa zdráhalo toto tvrdenie formálne potvrdiť aj písomne. To vyvolalo obavy senátorov, že by mohol byť v nejakej forme obnovený, najmä po tom, čo Trump vyjadril podporu tejto myšlienke.
Zámer zriadiť Fond proti zneužívaniu štátnej moci oznámilo ministerstvo spravodlivosti USA 19. mája. Suma 1,776 miliardy dolárov mala symbolicky odkazovať na rok 1776 a vyhlásenie nezávislosti USA. Demokrati tento krok označili za protiústavný a za korupciu.
Sporný fond mal vytvoriť formálny mechanizmus pre odškodnenie osôb alebo organizácií, ktoré sa považovali za perzekuované americkou vládou z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Jeho oponenti kritizujú, že nebude mať jasný právny základ, bude mať len minimálny verejný dohľad a mohol by byť zneužitý na odmeňovanie verných priaznivcov súčasnej vlády, vrátane obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol USA zo 6. januára 2021.
Fond iniciovalo ministerstvo spravodlivosti ako súčasť mimoriadneho urovnania Trumpovej civilnej žaloby proti daňovému úradu (IRS) za únik jeho daňových priznaní. Dodatok k urovnaniu zároveň zakazuje IRS pokračovať vo vyšetrovaní Trumpa, jeho rodiny alebo firiem v súvislosti s daňovými nedoplatkami. Blanche uviedol, že toto opatrenie naďalej platí.
Blancheovo pondelkové nariadenie upresňuje, že imunita „platí iba retroaktívne“ pre nároky, ktoré boli v čase uzavretia dohody otvorené, a nechráni prezidenta pred preskúmaním budúcich daňových priznaní.
Blanche vedie ministerstvo spravodlivosti od apríla iba dočasne, keď Trump z funkcie odvolal Pam Bondiovú. Senát ho odvtedy odmieta oficiálne vymenovať do čela rezortu pre spory ohľadom fondu. O Blancheovej nominácii bude v utorok hlasovať justičný výbor senátu.
„Spolu s mojím tímom sme sa v priebehu niekoľkých uplynulých týždňov stretli s členmi výboru a senátormi a riešili sme všetky obavy a otvorené otázky,“ uviedol Blanche v príspevku na sieti X. „Viedli sme diskusie v duchu dobrej vôle a na základe toho vydávame nariadenie (o zrušení fondu),“ napísal.
Blanche opakovane verejne vyhlásil, že fond nevznikne, ale ministerstvo spravodlivosti sa zdráhalo toto tvrdenie formálne potvrdiť aj písomne. To vyvolalo obavy senátorov, že by mohol byť v nejakej forme obnovený, najmä po tom, čo Trump vyjadril podporu tejto myšlienke.
Zámer zriadiť Fond proti zneužívaniu štátnej moci oznámilo ministerstvo spravodlivosti USA 19. mája. Suma 1,776 miliardy dolárov mala symbolicky odkazovať na rok 1776 a vyhlásenie nezávislosti USA. Demokrati tento krok označili za protiústavný a za korupciu.
Sporný fond mal vytvoriť formálny mechanizmus pre odškodnenie osôb alebo organizácií, ktoré sa považovali za perzekuované americkou vládou z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Jeho oponenti kritizujú, že nebude mať jasný právny základ, bude mať len minimálny verejný dohľad a mohol by byť zneužitý na odmeňovanie verných priaznivcov súčasnej vlády, vrátane obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol USA zo 6. januára 2021.
Fond iniciovalo ministerstvo spravodlivosti ako súčasť mimoriadneho urovnania Trumpovej civilnej žaloby proti daňovému úradu (IRS) za únik jeho daňových priznaní. Dodatok k urovnaniu zároveň zakazuje IRS pokračovať vo vyšetrovaní Trumpa, jeho rodiny alebo firiem v súvislosti s daňovými nedoplatkami. Blanche uviedol, že toto opatrenie naďalej platí.
Blancheovo pondelkové nariadenie upresňuje, že imunita „platí iba retroaktívne“ pre nároky, ktoré boli v čase uzavretia dohody otvorené, a nechráni prezidenta pred preskúmaním budúcich daňových priznaní.