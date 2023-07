Blaszczak a Pistorius rokovali o nemeckých Patriotoch i tankoch

Zamość 3. júla (TASR) - Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak je presvedčený, že nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot zostanú dlhšie na poľskom území. S nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom rokoval aj o výstavbe opravárenského strediska pre nemecké tanky. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



"Máme záujem, aby systémy Patriot zostali na poľskom území najmenej do konca roka," uviedol Blaszczak po rokovaniach v meste Zamość na juhovýchode Poľska.



Patrioty mali pôvodne v tomto meste zostať do konca júna. Presunutím ruských jadrových zbraní a žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny do Bieloruska sa však zvýšila hrozba pre Poľsko, ktoré s Bieloruskom susedí.



Podľa Pistoriusa sa tiež musí zrýchliť dokončenie opravárenského strediska nemeckých tankov Leopard 2 v Poľsku. Podľa pôvodnej dohody malo fungovať už v máji.



Pistorius po rokovaniach navštívil pozície systémov Patriot. Vojaci Bundeswehru sú v Zamośći od januára tohto roka v rámci úsilia NATO posilniť svoje východné krídlo a obsluhujú tu tri systémy Patriot. Zamość leží asi 60 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.