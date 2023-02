Blaszczak: Americký Kongres schválil predaj systémov HIMARS Poľsku

Varšava/Washington 23. februára (TASR) - Americký Kongres schválil predaj mobilných protilietadlových raketových systémov HIMARS Poľsku, informoval vo štvrtok na Twitteri poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



"Kongres potvrdil predaj týchto špičkových raketových systémov s dlhým doletom a ich dodávky poľským ozbrojeným silám. Zmluva bude podpísaná čoskoro!" napísal v tvíte minister obrany. Blaszczak dodal, že Poľsko získa takmer 500 súčastí týchto systémov.



Salvové raketomety HIMARS pomáhajú aj Ukrajine brániť sa voči ruskej invázii. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že zmenili priebeh vojny. Umožnili presné útoky na logistické centrá a veliteľské stanovištia ruskej armády.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller povedal, že nákupy amerických zbraní sú pre Poľsko zárukou bezpečnosti. Upozornil, že dodávky poľských zbraní Ukrajine prebiehajú súbežne s nákupmi zbraní pre poľskú armádu.



"Keď pošleme vojenskú výzbroj na pomoc Ukrajine, svoju vlastnú ochranu a bezpečnosť vždy doplníme najnovšou výzbrojou. To sa deje súbežne," vysvetlil hovorca vlády.



Americká Agentúra pre obranno-bezpečnostnú spoluprácu (DSCA), ktorá sprostredkúva predaj zbraní do zahraničia, už začiatkom februára zdôraznila, že dodávka raketometov HIMARS posilní obranyschopnosť Poľska a jeho schopnosť odstrašovať regionálne hrozby.



Poľsko po ruskom vpáde na susednú Ukrajinu zvýšilo nákup zbraní. Od Spojených štátov to okrem raketometov HIMARS boli aj tanky Abrams a od Južnej Kórey taktiež tanky, húfnice a stíhačky.