Blaszczak: Minsk núti migrantov nelegálne prekračovať poľské hranice

Varšava 14. októbra (TASR) - Bielorusko naďalej núti migrantov, aby nelegálne prekračovali poľské hranice s cieľom destabilizovať situáciu v Poľsku. Vyhlásil to poľský minister obrany Mariusz Blaszczak po piatkovom stretnutí s ďalšími zástupcami krajín tzv. Bukureštskej deviatky (B9). TASR správa prevzala z agentúry PAP.



"Rád by som vám pripomenul hrozbu vyplývajúcu z útokov z bieloruského územia - tak proti Ukrajine, ako aj hybridných útokov proti Poľsku, ktoré sa odohrali minulú jeseň," povedal Blaszczak.



"Stále vidíme snahy prinútiť ľudí, ktorí boli 'pozvaní' do Bieloruska, aby nelegálne prekročili hranice," povedal poľský minister. "Niet pochýb o tom, že táto metóda má za cieľ destabilizovať Poľsko".



Poľsko bolo vlani na jeseň vystavené silnému náporu migrantov, najmä z Blízkeho východu a Afriky, ktorých prilákala vláda bieloruského promoskovského lídra Alexandra Lukašenka falošnými prísľubmi ľahkého prístupu na územie EÚ.



Počet prípadov ilegálneho prekročenia poľských hraníc rapídne klesol, odkedy Poľsko postavilo pozdĺž svojich hraníc s Bieloruskom plot, približuje PAP.