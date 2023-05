Blaszczak: Nenahlásili mi objekt vstupujúci do priestoru Poľska

Varšava 11. mája (TASR) - Poľská armáda v decembri neupovedomila vládu o neidentifikovanom objekte vstupujúcom do poľského vzdušného priestoru, oznámil vo štvrtok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Neznámy vojenský objekt sa našiel koncom apríla v lese neďaleko mesta Bydgoszcz. Blaszczak vo štvrtok hovoril s médiami o podrobnostiach inšpekcie týkajúcej sa tohto prípadu.



"Bolo zistené, že 16. decembra dostalo vzdušné operačné centrum... od ukrajinskej strany informáciu o objekte blížiacom sa k poľskému vzdušnému priestoru, ktorý by mohol byť raketou," uviedol Blaszczak.



"Podľa zistení inšpekcie však operačný veliteľ nesplnil svoju povinnosť a neinformoval ma o tomto objekte," uviedol minister. Upovedomené nebolo ani vládne centrum pre bezpečnosť a iné služby.



Podľa Blaszczaka však začalo vzdušné operačné stredisko ihneď spolupracovať s ukrajinskou a americkou stranou. "Procedúry spojeneckej spolupráce boli riadne spustené," povedal. Dodal, že k objektu vzlietli stíhačky a zachytili ho aj poľské pozemné radarové stanice.



Inšpekcia tiež preukázala zlyhanie pri hľadaní objektu. Na miesto bola vyslaná len policajná hliadky a helikoptéra ho prehľadala až 19. decembra. Do pátrania neboli zapojení ani vojaci a o tri dni neskôr bolo úplne ukončené, cituje Blaszczaka agentúra Reuters.



"Najväčšie nedostatky boli zistené pri nahlasovaní incidentu a pri podnikaní pátracích aktivít," uviedol minister. Dodal, že personálne a disciplinárne následky budú vyvodené po konzultácii s prezidentom, ktorý je vrchným veliteľom poľských ozbrojených síl.