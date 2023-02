Blaszczak: Poľsko buduje najsilnejšiu armádu v Európe

Varšava 6. februára (TASR) - Poľsko buduje najsilnejšiu armádu v Európe. Vyhlásil to minister obrany Mariusz Blaszczak v rozhovore pre poľské médiá, ktorý bol zverejnený v pondelok. Informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Poľsko plánuje podľa Blaszczaka zvýšiť počet vojakov v armáde na najmenej 300.000 a bude ich podporovať územná obrana zložená z 50.000 ľudí. Armáda bude vybavená modernými bojovými systémami a zbraňami vrátane 366 amerických tankov Abrams a 1000 juhokórejských tankov K2.



"Bude to najsilnejšia pozemná sila v Európe. Dobre riadená a vybavená modernými zbraňami, aktívna sila NATO... , ktorá bude spolupracovať so silnými americkými jednotkami nasadenými v Poľsku," uviedol Blaszczak v rozhovore pre poľský týždenník Sieci (Siete).



Podľa poľského ministra obrany armádu v súčasnosti tvorí približne 164.000 vojakov, pričom vlani ju posilnilo rekordných 13.745 ľudí. Je to najviac od zrušenia brannej povinnosti v roku 2008, uviedol Blaszczak.



Minister dodal, že v dôsledku vojny Ruska na Ukrajine Poľsko musí zmodernizovať svoju obranu. Ak Rusko na Ukrajine uspeje, tak sa pravdepodobne bude snažiť napadnúť iné krajiny. Poľská armáda preto musí byť schopná "odstrašiť každého potencionálneho agresora, aby ani kúsok poľskej zeme nebol okupovaný," uviedol Blaszczak.



"Ak nebudeme schopní sa brániť, nik nám nepríde vo veľkom na pomoc," dodal šéf poľského rezortu obrany.