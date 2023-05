Poľsko plánuje čoskoro spustiť ponorkový program, oznámil šéf obrany

Varšava 24. mája (TASR) - Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v stredu vyhlásil, že Poľsko plánuje v roku 2023 spustiť svoj ponorkový program. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a portálu TVN24.



Poľsko od vlaňajšej ruskej invázie na Ukrajinu navýšilo svoje obranné výdavky. Vláda sa tiež zaviazala k tomu, že sa zdvojnásobí počet príslušníkov armády a v roku 2023 pôjdu až štyri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu.



"Začíname so spúšťaním programu Orka (Kosatka). Tento rok plánujeme odštartovať proces nákupu nových ponoriek a transferu všetkých potrebných technológií," spresnil Blaszczak.



Dodal, že by malo ísť o také ponorky, ktoré budú schopné nepozorovane a veľmi rýchlo sa presúvať a tiež zostávať dlhší čas po vodou, aby mohli absolvovať dlhšie misie. Mali by byť vybavené torpédami a riadenými podmorskými strelami.



Bližšie informácie o počte ponoriek a ich vybavení zverejní poľské ministerstvo obrany v najbližších dňoch.