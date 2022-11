Blaszczak: Poľsko prijme ponuku Nemecka na dodanie systémov Patriot

Varšava 21. novembra (TASR) — Poľsko prijme ponuku Nemecka, ktoré mu chce poskytnúť svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil poľský vicepremiér a minister obrany Mariusz Blaszczak.



Blaszczak, ktorého vyjadrenie citovala agentúra PAP, povedal, že je spokojný s ponukou nemeckej ministerky obrany Christine Lambrechtovej ohľadom umiestnenia dodatočných systémov Patriot v Poľsku.



Dodal, že počas telefonátu s nemeckou stranou navrhne, aby boli tieto systémy rozmiestnené pri hraniciach s Ukrajinou.



Berlín prišiel s uvedenou ponukou pre Varšavu v dôsledku minulotýždňového dopadu rakety do poľskej obce pri hraniciach s Ukrajinou, ktorá spôsobila smrť dvoch ľudí. Hoci vyšetrovanie stále prebieha, Varšava aj NATO sa domnievajú, že išlo o raketu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky však tvrdí, že išlo o ruskú raketu. Priznáva zároveň, že nevie na 100 percent, čo sa stalo.



"Ponúkli sme Poľsku podporu pri zabezpečení jeho vzdušného priestoru - našimi stíhačkami Eurofighter a systémami protivzdušnej obrany Patriot," povedala Lambrechtová pre pondelňajšie vydania denníkov Rheinische Post a General-Anzeiger. Ministerka zdôraznila, že je nutné zlepšiť protivzdušnú obranu NATO. "To platí najmä s ohľadom na partnerov NATO, ako sú Poľsko, Slovensko a pobaltské štáty, ktoré priamo hraničia s Ruskom a Ukrajinou," konštatovala.



Systémy protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby používajú Spojené štáty, Nemecko a od polovice októbra aj Poľsko, približuje PAP. Do konca tohto roka má byť poľská armáda vybavená dvoma batériami systému Patriot. Okrem toho sú v Poľsku umiestnené dve batérie tohto systému.