Blaszczak: Poľským pohraničníkom pomôže na hraniciach so SR armáda

Varšava 3. októbra (TASR) - Poľským pohraničníkom budú pomáhať na hraniciach so Slovenskom vojaci. Oznámil to v utorok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak po tom, čo Varšava ohlásila zavedenie dočasných kontrol na týchto hraniciach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski v utorok dopoludnia oznámil, že Poľsko od polnoci obnoví na hraniciach so Slovenskom hraničné kontroly. Poukázal pritom na nárast nelegálnej migrácie na Slovensku.



Blaszczak neskôr počas dňa na sociálnej sieti X oznámil, že poľským pohraničníkom bude na slovenských hraniciach pomáhať armáda. "Vojaci budú mať rovnaké právomoci ako pohraničná stráž," uviedol Blaszczak s tým, že poľskí vojaci budú môcť vykonávať aj prehliadky.



Podľa poľskej vlády sú nové opatrenia zamerané na zníženie počtu migrantov prechádzajúcich cez Poľsko. Väčšina z nich pritom smeruje do Nemecka. Kontroly na poľsko-slovenských hraniciach zatiaľ obnovili na desať dní, pričom podľa Kamiňského exituje vysoká pravdepodobnosť, že budú predĺžené.



Dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom zavádza od polnoci aj Česko, ktoré tento krok koordinovalo s Poľskom.