Blaszczak: V apríli do Poľska dorazia prvé použité tanky Abrams

Varšava 8. marca (TASR) - Prvé zo 116 použitých amerických tankov Abrams dorazia do Poľska v apríli, oznámil v stredu poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Varšava si ich objednala zo Spojených štátov v rámci výrazného rozšírenia svojich ozbrojených síl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Prebiehajú prípravy na prevoz prvých tankov Abrams zo 116 objednaných pre poľskú armádu," napísal Blaszczak na sociálnej sieti Twitter.



Dohoda o dodaní použitých tankov Abrams M1A1 bola podpísaná začiatkom januára. Z celkovej hodnoty 1,4 miliardy dolárov pokryjú Spojené štáty v rámci vojenskej pomoci 200 miliónov dolárov.



Dohoda zahŕňala aj 12 vozidiel technickej podpory, osem mobilných mostov, šesť veliteľských vozidiel a 26 vozidiel údržby ako aj výcvikovú a logistickú podporu. Spomínaných 116 tankov Abrams, ktoré majú doraziť do Poľska, predtým používalo americké námorníctvo.



Zvyšné použité tanky Abrams M1A1 dorazia do Poľska v priebehu roka 2023 a 2024. Varšava ich získa ešte pred dodávkou najnovšej verzie tankov Abrams - M1A2 SEPv3. Poľsko si tieto nové tanky od USA objednalo už skôr v rámci dohody v hodnote 4,75 miliardy dolárov. Ich dodanie je naplánované ku koncu budúceho roka.



Vlani v rámci osobitnej dohody previezla americká armáda do Poľska 28 tankov Abrams M1A2 SEPv2. V rámci tejto dohody dorazili do Poľska aj inštruktori pre výcvik poľských posádok.