Blaszczak:Poľsko rozmiestni pri bieloruských hraniciach 10.000 vojakov

Varšava 10. augusta (TASR) - Poľsko rozmiestni v blízkosti hraníc s Bieloruskom približne 10.000 vojakov. Vo štvrtok to oznámil poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a spravodajskej televízie TVN24.



"Na hraniciach sa bude nachádzať zhruba 10.000 vojakov, z toho 4000 bude priamo podporovať pohraničnú stráž, 6000 ich bude v zálohe," povedal Blaszczak v rozhovore pre verejnoprávny Poľský rozhlas.



"Presúvame armádu bližšie k hraniciam s Bieloruskom, aby sme odstrašili agresora, aby sa neodvážil nás napadnúť," dodal.



Námestník poľského ministra vnútra Maciej Wasik v stredu avizoval, že Poľsko pošle na hranicu s Bieloruskom ďalších 2000 vojakov, pripomína Reuters.



Poľsko nedávno varovalo, že hrozia provokácie zo strany Bieloruska a riziko predstavujú aj žoldnieri z ruskej Vagnerovej skupiny, ktorí sa v súčasnosti v Bielorusku nachádzajú.



Poľsko tiež v posledných mesiacoch zaznamenalo nárast počtu migrantov najmä z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažili prekročiť hranice.



Podľa poľskej Pohraničnej stráže sa do krajiny z Bieloruska pokúsilo zatiaľ tento rok dostať 19.000 migrantov, pričom za celý rok 2022 to bolo 16.000 migrantov.