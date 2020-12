Česko otvorí lyžiarske strediská 18. decembra

Praha 4. decembra (TASR) - Lyžiarske strediská v Česku sa budú môcť otvoriť od 18. decembra. Povedal to v piatok český minister zdravotníctva Jan Blatný. Dodal, že konkrétne opatrenia týkajúce sa ich uvedenia do prevádzky, by mali byť známe v pondelok po zasadnutí vlády, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



"O termíne bolo rozhodnuté, otvoríme 18. decembra," uviedol Blatný. Tento dátum zdôvodnil tým, že ľudia tak budú môcť na hory odcestovať s predstihom ešte pred vianočnými sviatkami.



O tom, aké konkrétne protipandemické opatrenia budú na lyžovačkách v Česku platiť, zatiaľ nie je rozhodnuté. Jedným z hlavných problémov je to, ako vyriešiť dlhé rady ľudí čakajúcich na vlek. Premiér ČR Andrej Babiš pritom ešte vo štvrtok tvrdil, že lyžiarske areály sa pre návštevníkov otvoria pravdepodobne až na Štedrý deň tak ako v Rakúsku, pripomína server Novinky.cz.



V Česku pribudlo do piatku 18.00 h podľa údajov ministerstva zdravotníctva 2433 nakazených koronavírusom a 34 úmrtí. Aktuálne je hospitalizovaných 4439 pacientov. Ochorenie COVID-19 bolo doteraz potvrdené v 540.094 prípadoch. V súvislosti s koronavírusom zomrelo v Česku 8718 osôb.