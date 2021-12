Češka oslobodená v Pakistane spod obžaloby je údajne späť v ČR

Praha 20. decembra (TASR) - Češka Tereza Hlůšková, ktorú pakistanský súd v novembri oslobodil spod obžaloby v prípade pašovania deviatich kilogramov heroínu, údajne tajne opustila Pakistan a vrátila sa naspäť do ČR. Informoval o tom v pondelok denník Blesk s odvolaním sa na pakistanských colníkov.



České ministerstvo zahraničných vecí informáciu o tom, že táto česká občianka opustila Pakistan, nepotvrdilo. "Platí, že s ohľadom na prianie rodiny i bezpečnosť našej občianky nebudeme k prípadu poskytovať konkrétne informácie, ktoré sa týkajú jej presunu do ČR," povedal hovorca ministerstva Jakub Augusta.



Právny zástupca pakistanských colníkov v pondelok na súde uviedol, že Hlůšková opustila krajinu, píše Blesk s odvolaním sa na zdroj z prostredia colníkov.



Dvaja právnici Hlůškovej oficiálne požiadali o vydanie jej pasu. V žiadosti však podľa Blesku údajne nebol jej podpis.



Dokumenty od právnikov sú tak údajne falšované. Colníci tvrdia, že Hlůšková bola z Pakistanu prepustená na špeciálnu žiadosť pakistanského ministra zahraničných vecí. Jej právnici však boli z tejto informácie "viac než prekvapení", píše Blesk s odvolaním sa na svoj zdroj.



Pakistanskí colníci zadržali Hlůškovú v januári 2018 na letisku v pakistanskom meste Láhaur s deviatimi kilogramami heroínu.



Češka vinu odmietala a pôvodne tvrdila, že o drogách nevedela. Svoju výpoveď niekoľkokrát zmenila. Uviedla, že do Pakistanu cestovala za prácou modelky a niekto jej drogy do kufra podstrčil.



Súd Hlůškovú nakoniec poslal v marci 2019 do väzenia na osem rokov a osem mesiacov. Začiatkom novembra tohto roka ju však oslobodil spod obžaloby pre nedostatok dôkazov, píše Blesk. Krajinu však nemohla opustiť, pretože jej nebol vydaný jej pas.