Blinken vyzýva na ukončenie bojov v Sudáne. Znepokojená je aj Moskva

Chartúm/ Washington 15. apríla (TASR) — Najmenej traja civilisti zahynuli a množstvo ďalších utrpelo zranenia pri sobotňajších bojoch medzi armádou a príslušníkmi polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) v Sudáne. Uviedli to svetové agentúry s odvolaním sa na odborový zväz sudánskych lekárov.



Dvaja civilisti prišli o život a medzinárodnom letisku v hlavnom meste Chartúm, tretí v štáte Severný Kordofán. Okolnosti ich smrti zväz lekárov nešpecifikoval.



Na okamžité ukončenie bojov v Sudáne vyzval v sobotu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý je situáciou v tejto africkej krajine "hlboko znepokojený". "Vyzývame všetkých účastníkov konfliktu, aby okamžite zastavili boje a vyhli sa ďalšej eskalácii alebo mobilizácii jednotiek a pokračovali v rozhovoroch o vyriešení otvorených problémov," napísal Blinken na Twitteri z vietnamskej metropoly Hanoj.



"Dramatickými udalosťami", ktoré sa odohrávajú v Sudáne, je "vážne znepokojená" aj Moskva. "Vyzývame strany konfliktu, aby prejavili politickú vôľu a zdržanlivosť a urýchlene podnikli kroky smerom k prímeriu," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Vypuknutie bojov odsúdil aj osobitný predstaviteľ OSN v Sudáne Volker Perthes, ktorý obe strany vyzval na okamžité zastavenie bojov, aby "bola zaistená bezpečnosť sudánskeho ľudu a krajina uchránená pred ďalším násilím".



Pozastavením pravidelných letov do a zo Sudánu do odvolania reagovala na eskaláciu situácie letecká spoločnosť Saudi Arabian Airlines. Podľa denníka Guardian oznámila, že jedno z jej lietadiel sa pred plánovaným odletom do Rijádu dostalo na medzinárodnom letisku v Chartúme pod paľbu.



Podobne reagovala aj egyptská národná letecká spoločnosť EgyptAir, ktorá pozastavila lety do a z Chartúmu na 72 hodín.



Televízia al-Džazíra oznámila, že vláda susedného Čadu uzavrela 1403 kilometrov dlhé hranice krajiny so Sudánom a vyzvala na "návrat k mieru".



RSF tvrdia, že v hlavnom meste Chartúm sa zmocnili prezidentského paláca a letiska. Sudánska armáda to však označila za lož.



Napätie medzi oboma stranami eskalovalo v posledných mesiacoch. Príčinou je spor o to, akým spôsobom by mali byť RSF integrované do armády a kto by mal na tento proces dohliadať. Je to kľúčový prvok rozhovorov o finalizácii dohody, ktorá by v Sudáne po vojenskom prevrate v roku 2021 opäť nastolila civilnú vládu.