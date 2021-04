Blinken a Austin budú hovoriť o deeskalácii napätia na Ukrajine

Brusel 13. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a tiež americký minister obrany Lloyd Austin prídu tento týždeň do Bruselu, aby koordinovali s NATO spoločný postup ohľadom ruskej vojenskej mobilizácie na hraniciach s Ukrajinou a tiež aby diskutovali o stiahnutí vojsk Severoatlantickej aliancie z Afganistanu. Uviedol to v utorok na svojej webovej stránke týždenník Politico.



Blinken bude mať prvé stretnutia v bruselskom sídle NATO už v utorok a Austin sa k nemu pripojí v stredu.



Jedným z hlavných cieľov ich návštevy v belgickej metropole je snaha o koordináciu spoločného postoja s NATO uprostred eskalujúceho konfliktu v oblasti Donbasu na východe Ukrajiny, kde proti sebe stoja ukrajinské ozbrojené sily a proruskí separatisti, a za situácie, keď Rusko k hraniciam s východnou Ukrajinou masívne presúva vojakov a vojenskú techniku.



"Cieľom je deeskalácia, ale ak bude Rusko konať agresívne, bude to mať následky," uviedol v pondelok zástupca amerického ministra zahraničných vecí pre európske a euroázijské záležitosti Philip Reeker. Ten novinárov upozornil, že na hraniciach s Ukrajinou je zhromaždených najviac ruských síl od roku 2014, "keď Rusko prvýkrát napadlo Ukrajinu".



Blinken sa v utorok zúčastní v NATO aj na stretnutí, ktorého hosťom bude ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Kulebovo stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v pondelok potvrdila Aliancia v oficiálnej tlačovej správe.



Ďalšími dôležitými témami rokovaní oboch predstaviteľov administratívy USA v Bruseli bude záväzok bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa vlani s hnutím Taliban dohodol na stiahnutí amerických jednotiek z Afganistanu do 1. mája. Nový americký prezident Joe Biden však upozornil, že tento termín bude ťažké dodržať.



Blinken bude v Bruseli do štvrtka a ide už o jeho druhú oficiálnu návštevu v belgickej metropole v priebehu niekoľkých týždňov - v dňoch 22.-25. marca sa totiž zúčastnil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)