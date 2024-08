Blinken a Fiden diskutovali o snahe dosiahnuť mier v Pásme Gazy

Ankara 21. augusta (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan a jeho americký rezortný partner Antony Blinken v stredu v telefonickom rozhovore diskutovali o najnovšom úsilí zabezpečiť prímerie v Pásme Gazy, uviedol hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Hovorca zároveň ozrejmil, že telefonát sa uskutočnil na základe žiadosti americkej strany a že obaja ministri diskutovali zároveň aj o regionálnom rozvoji.



Na dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy nie je času nazvyš, uviedol ešte v utorok Blinken na záver svojej návštevy na Blízkom východe. "Čas je rozhodujúci... Musí to byť dokončené v nadchádzajúcich dňoch a my urobíme všetko pre to, aby sme to dotiahli do konca," povedal šéf americkej diplomacie novinárom na letisku v katarskej Dauhe. Odtiaľ cestoval späť do Washingtonu, ozrejmila agentúra AFP.



Americký minister zahraničných vecí v nedeľu pricestoval do Izraela, kde sa stretol s izraelským prezidentom Jicchakom Hercogom a premiérom Benjaminom Netanjahuom. Bola to už Blinkenova deviata cesta do oblasti Blízkeho východu od začiatku konfliktu v Pásme Gazy vlani v októbri.