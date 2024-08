Blinken a Katar varujú pred marením rokovaní o prímerí v Pásme Gazy

Washington 15. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v stredu vo vzájomnom telefonáte upozornili, že žiadna krajina v oblasti Blízkeho východu by nemala uskutočňovať kroky, ktoré by oslabili úsilie o dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na americké ministerstvo zahraničných vecí.



Blinken a katarský premiér podľa amerického rezortu diplomacie rokovali o úsilí upokojiť napätú situáciu v oblasti i o dôležitosti dosiahnutia prímeria v Pásme Gazy. Blinken v stredu rokoval aj sa vysokopostaveným diplomatom z Egypta a predchádzajúcich dňoch hovoril aj s predstaviteľmi Jordánska, Saudskej Arábie, Turecka i Izraela, píše AFP.



Americký prezident Joe Biden sa minulý týždeň spojil s predstaviteľmi Kataru a Egypta a žiadal, aby sa vo štvrtok (15. augusta) začali rokovania medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, pripomína AFP. Tie majú ukončiť 10-mesiacov trvajúci konflikt v Pásme Gazy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu potvrdil, že izraelská delegácia sa na rokovaniach zúčastní. Agentúra DPA však v stredu informovala, že účasť Hamasu je stále neistá.



Vyhliadky na uzavretie prímeria v Pásme Gazy sa výrazne skomplikovali pred dvoma týždňami, keď pri útoku v Teheráne zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou.



Abbás s Erdoganom rokovali o prímerí v Pásme Gazy



Predseda Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás rokoval v stredu v Ankare s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kancelária tureckého prezidenta uviedla, že Abbás a Erdogan v prezidentskom paláci diskutovali o "masakroch páchaných Izraelom na palestínskych územiach" a tiež aj o "krokoch, ktoré je potrebné podniknúť na dosiahnutie trvalého pokoja a mieru".



Turecký prezident ostro kritizuje postup Izraela vo vojne, ktorá vypukla v Pásme Gazy po útoku hnutia Hamas na Izrael 7. októbra minulého roka, a izraelského premiéra označil za "mäsiara z Gazy". Spojené štáty, Európska únia a Izrael považujú Hamas za "teroristickú organizáciu", Erdogan ho však označuje za "oslobodzovacie hnutie".



Úsilie o prímerie vo vojne medzi Izraelom a hnutím Hamas v tomto období slabne, konštatuje AFP. Táto agentúra tiež pripomína, že Izrael sa zároveň pripravuje na útoky hroziace zo strany Iránu po smrti vysokopostaveného veliteľa Hamasu i veliteľa libanonského hnutia Hizballáh.



Počas rozhovorov s Abbásom sa Erdogan opätovne ohradil aj voči prístupu niektorých západných štátov v súvislosti s rastúcim počtom obetí v Pásme Gazy a vyzval krajiny k zvýšeniu úsilia na dosiahnutie prímeria a zabezpečenie nepretržitej humanitárnej pomoci Palestínčanom.



Abbás pricestoval do Ankary po tom, ako sa v utorok v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Vo štvrtok vystúpi v tureckom parlamente na zasadnutí venovanom otázke Palestínčanov.



Predseda Palestínskej samosprávy stojí na čele palestínskeho hnutia Fatah, ktoré súperí s Hamasom, pripomína AFP a dodáva, že Turecko navštívil aj v marci - na Erdoganovo pozvanie.