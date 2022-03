Blinken a Kuleba hovorili o snahách súvisiacich so zastavením vojny

Kyjev 8. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom, ktorému vyjadril podporu a diskutoval s ním o diplomatických snahách zameraných na ukončenie konfliktu na Ukrajine. Informovali o tom v noci na utorok obaja ministri na svojich účtoch na sociálnych sieťach i rezort diplomacie USA vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Hovoril som s ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom o našej neochvejnej podpore ľudí na Ukrajine a pokračujúcich snahách zameraných na zastavenie Putinovej vojny," napísal Blinken na sociálnej sieti Twitter v zmienke o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Blinkenov rezort vo vyhlásení dodáva, že minister počas telefonátu vyjadril podporu tiež ukrajinskej vláde, odsúdil ruské útoky na mestá a rastúci počet úmrtí civilistov a vyjadril solidaritu Spojených štátov so "statočnými ukrajinskými obyvateľmi, ktorí naďalej odolávajú ruským vopred premysleným a nevyprovokovaným útokom".



Šéf ukrajinskej diplomacie na sociálnej sieti Telegram poďakoval Blinkenovi za vyjadrenú podporu.



"Intenzívne spolu koordinujeme ďalšie dôležité kroky zamerané na zvýšenie tlaku vyvíjaného na Rusko. Pokiaľ Putin odmieta ukončiť svoju nezmyselnú a barbarskú vojnu na Ukrajine, tento tlak sa bude zvyšovať. Som vďačný USA za to, že stoja za Ukrajinou," uviedol Kuleba.