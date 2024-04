Blinken a Kuleba poukázali na potrebu schválenia pomoci v Kongrese

Capri 18. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken upozornil vo štvrtok na naliehavú potrebu schválenia ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu v americkom Kongrese. Spravil tak počas stretnutia so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Blinken rokoval s Kulebom počas stretnutia šéfov diplomacií skupiny G7, ktoré sa koná na talianskom ostrove Capri. Ministri tam majú vo štvrtok rokovať aj o pomoci pre Ukrajinu.



"V tejto chvíli je dôležité, aby všetci priatelia a podporovatelia Ukrajiny maximalizovali svoje snahy o to, poskytnúť... Ukrajine, čo potrebuje, aby pokračovala vo svojej efektívnej obrane proti agresii Ruska," uviedol Blinken.



Očakáva sa, že v sobotu bude Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu hlasovať o novej vojenskej pomoci, ktorá zahŕňa aj pomoc pre Ukrajinu v hodnote asi 60 miliárd.



"Prakticky všetky žiadané rozpočtové požiadavky pôjdu do obrannej výroby v Spojených štátoch," uviedol Blinken s tým, že tieto financie tak umožnia jeho krajine budovať si vlastnú silnú vojenskú priemyselnú základňu a pomôžu tiež vytvoriť v Spojených štátoch pracovné miesta.



Šéf americkej diplomacie zároveň upozornil na záujmy Spojených štátov súvisiacich s úspechom Ukrajiny. "Ak bude (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi dovolené, aby beztrestne pokračoval, vieme, že na Ukrajine sa nezastaví," povedal Blinken.



Kuleba počas stretnutia upozornil na potrebu schválenia novej pomoci, ktorá podľa jeho slov pomôže ochrániť Ukrajincov pred ruským raketovým vraždením. "Je to záležitosť života a smrti a v širšom význame ide o prežitie Ukrajiny v tomto boji proti oveľa silnejšiemu nepriateľovi," povedal Kuleba.



Pripomenul pritom stredajší útok Ruska na mesto Černihiv, pri ktorom zomrelo najmenej 18 ľudí. "Tragédiou je, že k takýmto útokom na Ukrajine prichádza takmer každý deň. Je to realita, v ktorej žijeme," uviedol ukrajinský minister.



Nemecko cez víkend oznámilo, že Ukrajine posiela ďalší protivzdušný raketový systém Patriot. Berlín tak spravil po tom, čo Kyjev dlho žiadal svojich západných spojencov o pomoc pri odrážaní ruských útokov.