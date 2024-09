Blinken a Lammy pricestovali do Kyjeva

Kyjev 11. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a šéf britskej diplomacie David Lammy v stredu pricestovali do ukrajinskej metropoly Kyjev. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Blinken a Lammy prišli do Kyjeva vlakom z Poľska. V ukrajinskom hlavnom meste majú nabitý program - stretnú sa s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským i vládnymi predstaviteľmi.



"Myslím si, že je to kritický moment pre Ukrajinu uprostred intenzívnej jesennej sezóny bojov s Ruskom, ktoré naďalej stupňuje svoju agresiu," povedal Blinken v utorok v Londýne.



Ukrajina v uplynulých týždňoch viackrát žiadala svojich spojencov, aby jej umožnili útočiť na ciele v Rusku západnými zbraňami dlhého doletu.