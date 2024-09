Blinken a Lammy prisľúbili podporu pre Ukrajinu až do jej víťazstva

Kyjev 11. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí USA Antony Blinken a Veľkej Británie David Lammy prisľúbili v stredu počas spoločnej návštevy Kyjeva, že ich krajiny budú Ukrajinu podporovať až do jej víťazstva nad Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Táto cesta vysiela "silnú správu o tom, že sme oddaní úspechu Ukrajiny, oddaní ukrajinskému víťazstvu, oddaní tomu, aby Ukrajina stála na vlastných nohách", uviedol Blinken na trojstranných rokovaniach so šéfom ukrajinskej diplomacie.



Lammy rovnako prisľúbil Kyjevu britskú pomoc, až kým sa neskončí "ruský imperializmus a agresia".



Šéf britskej diplomacie tiež oznámil novú finančnú pomoc pre Ukrajinu v celkovej výške 600 miliónov libier (asi 709 miliónov eur). Poskytne ich Ukrajine britská vláda a veľká časť z nich bude pochádzať aj z pôžičiek od Svetovej banky. "Spolu so Spojeným štátmi sme zaviazaní poskytnúť Ukrajine, čo potrebuje, aby odolala nezákonnej ruskej invázii," cituje Lammyho stanica Sky News.



Britský minister sa v stredu v Kyjeve stretol aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, ktorý ho požiadal a pomoc a podporu v súvislosti so snahou Ukrajiny získať povolenie na používanie zbraní dlhého dosahu dodávaných Západom na útoky hlboko na území Ruska.



O toto povolenia žiada v posledných mesiacoch Západ opakovane aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americký prezident Joe Biden ešte v utorok avizoval, že Spojené štáty zvažujú zrušenie takýchto obmedzení v prípade amerických rakiet dlhého doletu.



Lammy a Blinken odcestovali spoločne na Ukrajinu po utorkovom stretnutí v Londýne. Blinken počas návštevy Británie uviedol, že Rusko dostalo od Iránu balistické rakety, ktoré zrejme v priebehu nasledujúcich týždňov použije na Ukrajine.



Dodávky iránskych zbraní do Ruska odsúdilo viacero západných krajín, pričom Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko v tejto súvislosti oznámili nové sankcie.



Britské ministerstvo zahraničných vecí si v tejto súvislosti v stredu predvolalo aj iránskeho charge d'affaires. "Vláda Spojeného kráľovstva dala jasne najavo, že akékoľvek dodávky balistických zbraní Rusku budú vnímané ako nebezpečná eskalácia," cituje britskú diplomaciu agentúra Reuters.



Irán poprel dodanie balistických rakiet Rusku a uviedol, že sankcie nič nevyriešia.