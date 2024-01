Blinken: Abbás je odhodlaný zreformovať Palestínsku samosprávu

Manáma 11. januára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás je odhodlaný zreformovať Palestínsku samosprávu spôsobom, ktorý môže pod jej vedením "opätovne zjednotiť" Gazu a okupovaný Západný breh Jordánu. Uviedol to v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Blinken to povedal reportérom v bahrajnskej metropole Manáma po tom, čo sa v predjordánskom Ramalláhu v rámci svojej cesty po Blízkom východe zameranej na zabránenie eskalácie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas stretol s Abbásom.



"Hovorili sme... o dôležitosti zreformovania Palestínskej samosprávy, politiky a vládnutia tak, aby mohla efektívne prevziať zodpovednosť za Gazu..., aby sa Gaza a Západný breh mohli opätovne zjednotiť pod palestínskym vedením," uviedol Blinken.



"Pre mňa je jasné, že prezident Abbás je pripravený pohnúť sa vpred a zapojiť sa do celého tohto úsilia," dodal šéf americkej diplomacie.