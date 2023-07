Blinken: Africké krajiny musia Putina konfrontovať pre zrušenie obilne

Washington 27. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok vyzval predstaviteľov afrických krajín, ktorí sa zúčastnia na summite Rusko-Afrika v Petrohrade, aby ruského prezidenta Vladimira Putina konfrontovali v súvislosti s rozhodnutím Moskvy nepredĺžiť čiernomorskú obilnú dohodu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Blinkena si africkí lídri uvedomujú fakt, že zvyšujúce sa ceny potravín a obilia či nedostatok hnojív sú priamym dôsledkom ruskej invázie na Ukrajinu.



"Presne vedia, kto je zodpovedný za súčasnú situáciu," povedal Blinken o predstaviteľoch afrických krajín. Agentúra AFP pripomína, že mnohí z nich poskytli Moskve taktickú podporu alebo odmietli ruskú inváziu na Ukrajinu odsúdiť.



Šéf amerického rezortu diplomacie zdôraznil, že odkedy Rusko odstúpilo od dohody umožňujúcej vývoz ukrajinského obilia cez čiernomorské prístavy, potravinová kríza sa ešte viac prehĺbila. Dodal, že Rusko prakticky zahatalo cestu ekvivalentu 18 miliárd bochníkov chleba, ktoré by sa dali z exportovaného obilia vyrobiť.



"Nejde len o odstúpenie od dohody. Čo robí Rusko, odkedy dohodu zrušilo? Bombarduje Odesu a kladie v Čiernom mori námorné míny, čo ohrozuje lodnú prepravu. Myslím, že je všetko jasné," dodal Blinken.



Čiernomorská obilná dohoda, ktorú podpísalo Rusko aj Ukrajina vlani v júli pod patronátom Turecka a OSN, umožnila v priebehu roka vývoz takmer 33 miliónov ton obilia cez Čierne more aj napriek vojenským operáciám v oblasti. Rusko však 17. júla odmietlo dohodu opätovne predlžiť. Podľa humanitárnych skupín to pocítia v mnohých častiach Afriky, ktorá je vo veľkej miere závislá od obilia z Ruska a Ukrajiny. Mnoho Afričanov je pritom už teraz vystavených hladu.