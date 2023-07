Blinken: Ak Rusko nepredĺži obilnú dohodu, trpieť budú chudobné štáty

Jakarta 14. júla (TASR) - Ak Rusko na budúci týždeň nepredĺži dohodu umožňujúcu vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, doplatia na to rozvojové štáty vrátane regiónu juhovýchodnej Ázie, a to nedostatkom potravín a vyššími cenami. Vyhlásil to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po rokovaniach regionálneho fóra Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v indonézskej Jakarte. TASR správu prevzala z agentúry AFP a Reuters.



Na rokovaní sa zúčastnili okrem iného aj šéfovia diplomacií EÚ, Japonska, Číny, Ruska či Spojených štátov. Blinken svojim rezortným kolegom povedal, že USA sú "pripravené podporiť spravodlivý a trvalý mier" na Ukrajine.



"Rovnako ako mnohé krajiny v regióne (juhovýchodnej Ázie) sú USA znepokojené rastúcou asertivitou Číny v Juhočínskom a Východočínskom mori a v Taiwanskom prielive," povedal Blinken novinárom. Pripomenul, že počas rokovaní apeloval, aby si ázijské štáty mohli slobodne a bez nátlaku vyberať svoju cestu a partnerov.



Na adresu ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova Blinken novinárom povedal, že počas rozhovorov ponúkol len negatívny pohľad na diskutované záležitosti, pričom jeho vyjadrenia "neboli ani konštruktívne, ani produktívne". Lavrov podľa slov Blinkena "pripísal všetky problémy sveta Spojeným štátom".



Podobne sa v súvislosti s ruským ministrom vyjadroval aj šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. "Lavrov mi odpovedal veľmi agresívne, že všetko je 'sprisahanie Západu' a vojna bude pokračovať, pretože Rusko vôbec nie je pripravené zastaviť agresiu a stiahnuť vojská," povedal Borrell novinárom po ukončení rokovaní regionálneho fóra.



Lavrov s novinármi po rokovaní nehovoril.



Na rokovaniach ASEAN-u zvyčajne plánovanú politickú agendu zatlačia od úzadia geopolitické udalosti, dodáva Retuers.