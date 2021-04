Blinken: Ak sa Rusko voči Ukrajine zachová agresívne, ponesie následky

Na archívnej snímke hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová 3. februára 2021 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 11. apríla (TASR) - Ak sa Rusko voči Ukrajine zachová nerozvážne alebo agresívne, bude to mať následky. Povedal to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý dodal, že provokatívne kroky Ruska na hraniciach s Ukrajinou ho znepokojujú. Informovala o tom agentúra AFP." uviedol Blinken v rozhovore v relácii televízie NBC s názvom Meet the Press. Podľa neho sú preto Spojené štáty vo veľmi úzkom kontakte a koordinácii so svojimi európskymi spojencami a partnermi. "" dodal Blinken.Rusko nedávno presunulo svoje jednotky k hraniciam s Ukrajinou, ako aj na Krym. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová vo štvrtok uviedla, že Rusko má teraz pri hraniciach s Ukrajinou najviac vojakov od roku 2014. Turecké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že USA vyšlú na budúci týždeň do Čierneho mora dve vojnové lode.Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.Ako pripomína agentúra AFP, konflikt na východe Ukrajiny, kde žije prevažne rusky hovoriace obyvateľstvo, si vyžiadal viac ako 13.000 obetí a je problémom vo vzťahoch Moskvy so Západom. Intenzívne boje na východe Ukrajine síce v posledných rokoch utíchli, ale diplomatické riešenie postavenia oblastí na východe Ukrajiny je stále v nedohľadne. Organizácia Spojených národov považuje Krymský polostrov naďalej za súčasť Ukrajiny a Kyjev sa zaviazal, že ho jedného dňa získa späť.