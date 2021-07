Blinken: Ak sa Taliban neumravní, z Afganistanu bude vyvrheľ

Naí Dillí 28. júla (TASR) - Ak bude Taliban pokračovať v porušovaní práv afganského obyvateľstva a zmocní sa vlády násilím, Afganistan bude môcť byť považovaný za "vyvrheľský štát", vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po stredajšom stretnutí so svojím indickým náprotivkom Subrahmanjamom Džajšankarom v Naí Dillí.



Podľa Blinkena predstavitelia Talibanu túžia po medzinárodnom uznaní. "Predpokladám, že Taliban chce, aby jeho predstavitelia mohli slobodne cestovať po svete, aby boli sankcie voči nim zrušené... Násilné prevzatie moci v krajine a porušovanie práv vlastného obyvateľstva nie je cestou, ako to dosiahnuť," uviedol Blinken podľa agentúry DPA. Zároveň vyzval Taliban na riešenie konfliktu za rokovacím stolom a zostavenie "inkluzívnej" vlády.



Ako zdôraznil americký minister, USA síce do konca augusta plánujú stiahnuť svojich vojakov z Afganistanu, avšak krajinu budú naďalej podporovať diplomaticky a aj rôznymi spôsobmi pomoci bezpečnostným zložkám.



Blinken a Džajšankar diskutovali aj o spolupráci v aliancii Quad, ktorá okrem USA a Indie zahŕňa aj Japonsko a Austráliu. V reakcii na kritiku Číny, že cieľom zoskupenia je obmedziť jej vplyv, Blinken uviedol, že nejde o vojenský pakt. Naopak, Quad podľa amerického ministra združuje krajiny s podobnými názormi na viaceré témy - napríklad pandémiu, hospodársku obnovu, klimatickú zmenu či námornú bezpečnosť.