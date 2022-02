Blinken: Biden je ochotný kedykoľvek sa stretnúť s Putinom

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin prichádzajú na stretnutie v Ženeve. Foto: TASR/AP

Washington 20. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden je pripravený stretnúť sa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v záujme zmiernenia súčasného napätia okolo Ukrajiny, a to "" a v akomkoľvek formáte.Uviedol to v nedeľu minister zahraničných vecí USA Antony Blinken, ktorý však súčasne varoval, že hrozba ruskej invázie na Ukrajinu je "" a bezprostredná." od invázie, povedal Blinken v televízii CNN.Minister sa k ukrajinskej kríze vyjadroval aj v relácii televízie CBS, kde okrem iného vyhlásil: "".Biden s Putinom spolu podľa Bieleho domu naposledy telefonovali 12. februára.Podľa Blinkena už Rusko sústredilo pri hraniciach s Ukrajinou viac než 150.000 vojakov.V posledných dňoch došlo na frontovej línii v Donbase k eskalácii bojov a ozbrojených incidentov, z ktorej sa navzájom obviňujú ukrajinské vládne sily aj proruskí separatisti.Samozvané separatistické republiky vyhlásili všeobecnú mobilizáciu s odôvodnením, že ukrajinský prezident pripravuje útok na nimi ovládané územia. Kyjev takýto úmysel popiera a tvrdí, že ide len o zámienku pre hroziacu ruskú inváziu na Ukrajinu.