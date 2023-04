Blinken: Bojujúce strany v Sudáne sa dohodli na trojdennom prímerí

Washington 25. apríla (TASR) - Znepriatelené bojujúce frakcie v Sudáne sa dohodli na trojdennom prímerí, ktoré sa začne v utorok o polnoci, oznámil v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Predchádzajúce snahy o pozastavenie konfliktu pritom viackrát zlyhali, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Po intenzívnych rokovaniach počas uplynulých 48 hodín sa sudánske ozbrojené sily a Sily rýchlej podpory (RSF) dohodli na zavedení celonárodného prímeria" uviedol Blinken vo vyhlásení. Dodal, že prímerie sa začne v utorok o polnoci a potrvá 72 hodín.



Šéf americkej diplomacie zároveň vyzval sudánsku armádu a RSF, aby prímerie plne dodržiavali.



Spojené štáty spolu s partnermi podľa Blinkena v súčasnoti pracujú na vytvorení komisie, ktorá vyjedná trvalý mier v Sudáne, kde pred 10 dňami vypukli nepokoje v dôsledku konfliktu medzi dvomi vysokopostavenými generálmi.



Blinken sa v pondelok vo Washingtone stretol v súvislosti so snahami o prímerie v Sudáne s kenským ministrom zahraničných vecí a telefonoval aj so svojimi náprotivkami zo Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.



V Sudáne už vyše týždňa prebiehajú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorého stojí Burhánov zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich dosiaľ zahynulo najmenej 420 ľudí a 3700 ďalších utrpelo zranenia.