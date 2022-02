Blinken bude s Lavrovom hovoriť o riešení krízy okolo Ukrajiny

Suva 12. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil, že by mal v sobotu hovoriť so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v rámci posledného pokusu odvrátiť možnú inváziu na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Naďalej vidíme veľmi znepokojujúce znaky ruskej eskalácie vrátane príchodu nových (vojenských) síl v blízkosti ukrajinských hraníc," povedal Blinken na tlačovej konferencii počas návštevy tichomorského ostrovného štátu Fidži.



"Ak má Rusko skutočný záujem vyriešiť prostredníctvom diplomacie a dialógu túto krízu, ktorú si spôsobilo, sme na to pripravení," povedal Blinken.



Zároveň podotkol, že dialóg sa musí viesť v kontexte deeskalácie. "Doteraz sme z Moskvy videli len eskaláciu," uviedol šéf americkej diplomacie.



Spojené štáty sú však podľa neho pripravené aj na scenár, že by si Moskva zvolila cestu agresie. V tejto súvislosti povedal, že Washington a jeho spojenci okamžite uvalia na Rusko ekonomické sankcie, ak napadne Ukrajinu.



"Nevieme, či sa prezident (Vladimir) Putin takto rozhodol. Vieme však, že je schopný konať veľmi rýchlo," dodal.



Na otázku novinárov, či sa Spojené štáty chystajú evakuovať svoje veľvyslanectvo v Kyjeve na základe varovania pred hroziacou ruskou inváziou, Blinken povedal, že sa k tomu viac vyjadrí v nadchádzajúcich hodinách, píše agentúra Reuters.



Napätie medzi Ruskom a Západom narástlo po tom, ako Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100.000 vojakov. Západné mocnosti otvorene hovoria o tom, že Kremeľ sa chystá na inváziu. Podľa Washingtonu sa už ruský prezident Vladimir Putin "rozhodol" podniknúť vojenský zásah, ktorý by sa mohol odohrať už v najbližších dňoch, možno ešte pred skončením olympijských hier v Pekingu. Prezident Joe Biden vyzval Američanov, aby neodkladne opustili Ukrajinu.