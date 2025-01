Blinken bude v Taliansku rokovať s ministrami európskych krajín

Washington 6. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bude vo štvrtok v Ríme diskutovať so svojimi európskymi partnermi v súvislosti so situáciou v Sýrii. Oznámil to v pondelok americký rezort diplomacie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Blinken sa "stretne s európskymi náprotivkami, aby sa zasadil za mierovú, inkluzívnu, Sýriou vedenú a vlastnenú politickú transformáciu," uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Ministerstvo neoznámilo, s ktorými ministrami sa Blinken v Ríme stretne.



Šéf americkej diplomacie je v súčasnosti v Soule, odkiaľ sa vyberie do Japonska a Francúzska. Následne sa v Ríme pripojí k odchádzajúcemu americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý absolvuje poslednú cestu vo funkcii prezidenta. Súčasťou návštevy je aj audiencia u pápeža Františka.



Sýrski povstalci na čele s islamistickou organizáciou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) 27. novembra začali s nečakanou ofenzívou, pričom zakrátko ovládli rozsiahle územia a 8. decembra 2024 dobyli aj sýrske hlavné mesto Damask. Povstalci tak zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada, ktorý odišiel do Ruska.



Západné mocnosti sa vyslovujú za väčšiu stabilitu v Sýrii, v ktorej od roku 2011 zúrila občianska vojna, ktorá vyvolala utečeneckú krízu, ktorá otriasla európskou politikou, píše AFP.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej francúzsky rezortný kolega Jean-Noël Barrot v piatok navštívili Sýriu, kde sa stretli s novým sýrskym lídrom Ahmadom Šarom.



So Šarom sa minulý mesiac stretla aj americká diplomatka Barbara Leafová a uviedla, že USA zrušili odmenu, ktorá bola vypísaná za dolapenie nového sýrskeho vodcu, ktorý v minulosti bojoval proti Američanom v Iraku. Leafová tiež ocenila "pozitívne posolstvá", ktoré Šara vyslovil, týkajúce sa ochrany menšín a prísľubu, že Sýria nebude predstavovať hrozbu pre susedné krajiny.