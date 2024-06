Washington 7. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken budúci týždeň navštívi Blízky východ, aby presadzoval plán na prímerie medzi Izraelom a Hamasom, oznámil v piatok jeho rezort. Pôjde už o jeho ôsmu návštevu od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri minulého roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Blinken bude na Blízkom východe od pondelka do stredy. Navštívi Izrael a kľúčových arabských partnerov Spojených štátov, ktorými sú Egypt, Jordánsko a Katar.



Spojené štáty naliehajú na palestínskych militantov, aby prijali izraelský návrh prímeria, ktorý minulý týždeň predstavil prezident USA Joe Biden.



Šéf americkej diplomacie "zdôrazní dôležitosť toho, aby Hamas prijal predložený návrh, ktorý je takmer identický s návrhom, ktorý Hamas minulý mesiac podporil", uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Najvyšší americký diplomat bude diskutovať o tom, ako by návrh na prímerie prospel Izraelčanom aj Palestínčanom. "Zdôrazní, že by (prímerie) zmiernilo utrpenie v Gaze, umožnilo masívny nárast humanitárnej pomoci a umožnilo Palestínčanom vrátiť sa do svojich štvrtí," dodal Miller.



Blinken odcestuje na Blízky východ z Francúzska, kde sa zúčastnil na oslavách 80. výročia vylodenia v Normandii. Po návrate sa pripojí k americkému prezidentovi na summite G7 v Taliansku.



Biden minulý týždeň oznámil, že Izrael predložil Hamasu návrh na úplné prímerie v Pásme Gazy. Návrh má tri fázy a zahŕňa celkové prímerie, stiahnutie izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy, prepustenie rukojemníkov a návrat pozostatkov mŕtvych rukojemníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne vyhlásil, že vojna v Gaze sa neskončí, kým nebude "eliminovaná" schopnosť Hamasu vládnuť v enkláve a viesť vojnu.