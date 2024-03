Blinken: Celá populácia Pásma Gazy je vystavená nedostatku potravín

Manila 19. marca (TASR) - Všetci obyvatelia Pásma Gazy čelia akútnemu nedostatku potravín, upozornil v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Zdôraznil tým, že je potrebné zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Podľa najrešpektovanejšieho meradla je 100 percent obyvateľov Pásma Gazy vystavených akútnemu nedostatku potravín. Je to prvýkrát, čo bola takto klasifikovaná celá populácia," povedal Blinken počas návštevy Filipín.



Šéf americkej diplomacie bude tento týždeň v Saudskej Arábii a Egypte rokovať o úsilí zvýšiť dodávky pomoci a zabezpečiť v Pásme Gazy prímerie. Pôjde o jeho šiestu návštevu Blízkeho východu od útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, po ktorom vypukla vojna v Gaze.



Hodnotenie potravinovej bezpečnosti, ktoré zastrešuje OSN, v pondelok varovalo, že polovica populácie Pásma Gazy trpí "katastrofickým" hladom. Sever palestínskej enklávy by podľa predpokladov mohol do mája zasiahnuť hladomor v prípade, že nedôjde k bezodkladnému zásahu.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths vyzval Izrael, aby umožnil neobmedzený prísun pomoci do Gazy. Podľa jeho slov "niet času nazvyš".