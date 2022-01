Blinken cestuje do Európy, čakajú ho rokovania v Kyjeve a v Berlíne

Washington 18. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odcestuje ešte v utorok na Ukrajinu, aby jej v čase pretrvávajúcich obáv z invázie ruských vojsk prejavil podporu Spojených štátov. Podľa agentúry AFP o tom informovalo americké ministerstvo zahraničných vecí. Agentúra UNIAN uviedla, že predmetom rokovaní, ktoré Blinken na Ukrajine absolvuje v stredu, bude aj diskusia o otázkach bezpečnosti, energetiky, kybernetickej bezpečnosti a plynovode Severný prúd 2 (Nord Stream 2).



Podľa agentúry Interfax Blinken sa počas návštevy Kyjeva stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kolebom.



Okrem toho Blinken vo štvrtok zavíta do Berlína, kde sa bude konať štvorstranné rokovanie šéfov diplomacií USA, Británie, Francúzska a Nemecka venované kríze na Ukrajine a prípadnej reakcii spojencov na akúkoľvek vojenskú operáciu Ruska, uviedla televízia ABC.



Podľa televízie CNN Blinken bude s kolegami v Berlíne diskutovať aj o nedávnych diplomatických rokovaniach s Ruskom a o spoločnom úsilí, ktoré by mal Západ vyvinúť, aby Moskvu odradil od ďalšej agresie voči Ukrajine.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price uviedol, že Blinken počas rokovaní so Zelenským a Kulebom potvrdí záväzok USA týkajúci sa suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny.



Pred Blinkenovou návštevou bola v Kyjeve delegácia amerických senátorov, ktorí počas rokovaní s ukrajinskými partnermi tiež zdôraznila podporu Kongresu Ukrajine.



"Naša kongresová delegácia vysiela svetovému spoločenstvu jasný odkaz: Spojené štáty neochvejne podporujú našich ukrajinských partnerov pri obrane svojej suverenity a tvárou v tvár pretrvávajúcej ruskej agresii,“ uviedla vo svojom vyhlásení demokratická senátorka Jeanne Shaheenová zo štátu New Hampshire.