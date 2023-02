Blinken chce posilniť pozície USA v Strednej Ázii

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (štvrtý vľavo) sa v utorok 28. februára 2023 stretáva s kazašským prezidentom Kassym-Jomartom Tokajevom (vpravo) v prezidentskom paláci Ak Orda v Astane v Kazachstane. Foto: TASR/AP

Astana 28. februára (TASR) — Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken pricestoval v utorok do Kazachstanu na pracovnú návštevu zameranú na posilnenie pozícií USA v Strednej Ázii, informovala agentúra AFP.V hlavnom meste Astana sa Blinken stretne s prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom, ako aj s ministrami zahraničných vecí všetkých piatich bývalých sovietskych stredoázijských republík, medzi ktoré patrí aj Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan.AFP konštatuje, že ide o najvýznamnejšiu cestu predstaviteľa administratívy amerického prezidenta Joea Bidena do Strednej Ázie, ktorá sa uskutoční niekoľko dní po prvom výročí invázie ruskej armády na Ukrajinu.Stredoázijské krajiny majú s Ruskom dlhodobé bezpečnostné a hospodárske vzťahy, ale na rozdiel od bývalej sovietskej republiky Bielorusko sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine nepostavili na stranu Moskvy.Zástupcovia všetkých piatich stredoázijských krajín sa minulý týždeň zdržali hlasovania alebo nehlasovali o rezolúcii Valného zhromaždenia OSN, ktorá požadovala, aby sa ruská armáda z Ukrajiny stiahla.Naopak, dôvody, ktorými ruský prezident Vladimir Putin obhajuje rozpútanie vojny na Ukrajine — najmä údajne zlé zaobchádzaním s rusky hovoriacou menšinou na Ukrajine —, vyvoláva obavy v stredoázijských štátoch, kde žijú početné ruské menšiny.Kazachstan, ktorý má s Ruskom najdlhšiu pozemnú hranicu, vlani na jeseň prijal Rusov hromadne utekajúcich pred tzv. čiastočnou mobilizáciou a vyzval na diplomatické riešenie vojny, ktoré by rešpektovalo medzinárodné právo.Prezident Tokajev nedávno telefonicky hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, hoci vlani sa stretol aj s Putinom, aby potvrdil vzájomné vzťahy, dodala AFP.Čína, ktorú Spojené štáty považujú za svojho najvýznamnejšieho dlhodobého konkurenta, sa tiež snaží rozšíriť svoj vplyv v priľahlom regióne. Prezident Si Ťin-pching si minulý rok vybral Kazachstan a Uzbekistan za ciele svojej prvej zahraničnej cesty od pandémie vyvolanej infekčnou chorobou COVID-19.Z Kazachstanu zamieri Blinken do Naí Dillí, kde sa stretnú ministri zahraničných vecí skupiny G20. Podľa AFP sa očakáva, že sa bude vyhýbať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, s ktorým od vojny hovoril len telefonicky. Spojené štáty sa domnievajú, že Moskva nemá úprimný záujem o riešenie súčasných problémov a kríz prostredníctvom rokovaní.