Blinken: Čína neposkytuje Rusku vojenskú podporu

Washington 22. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu v Senáte USA uviedol, že Čína napriek posilňovaniu diplomatickej podpory Ruska dosiaľ neposkytla Moskve vojenskú pomoc do bojov na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čína do dnešného dňa neprekročila túto hranicu," odpovedal Blinken v senátnom výbore na otázku, či Peking poskytuje Rusku vojenskú pomoc. "Myslím si, že ich diplomatická, politická a do určitej miery materiálna podpora pre Rusko je určite v rozpore s naším záujmom ukončiť túto vojnu (na Ukrajine)," poznamenal v súvislosti s Čínou.



Šéf diplomacie Spojených štátov už týždne varuje, že Čína zvažuje ruské žiadosti o dodávky zbraní, ktoré by mali byť použité na Ukrajine.



Čínsky prezident Si Ťin-pching absolvoval tento týždeň trojdňovú návštevu Moskvy, počas ktorej presadzoval návrh Pekingu týkajúci sa mierového riešenia konfliktu na Ukrajine. Washington však na návrh Číny reaguje skepticky a obáva sa, že Rusko by využilo pozastavenie bojov na preskupenie svojich síl na bojisku.



Blinken v súvislosti so zatýkacím rozkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnové zločiny, ktorý minulý týždeň vydal Medzinárodný trestný súd (ICC), uviedol, že USA budú podporovať iné krajiny, aby Putina vydali, ak ich navštívi.



Reagoval na otázky republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý vyhlásil, že USA by mali šéfa Kremľa zatknúť, ak vstúpi na ich územie. Blinken však neočakáva, že by Putin pricestoval do Spojených štátov. Rusko je síce súčasťou organizácie Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC), ktorej summit sa v novembri uskutoční v San Franciscu, avšak je veľmi nepravdepodobné, že by naň USA Putina pozvali.



AFP približuje, že USA nie sú súčasťou ICC so sídlom v Haagu. Administratíva exprezidenta Donalda Trumpa zaviedla sankcie na vtedajšieho prokurátora ICC za vyšetrovanie amerických vojenských akcií v Afganistane.