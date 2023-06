Blinken: Čína prisľúbila, že Rusku nepošle zbrane do bojov na Ukrajine

Peking 19. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok povedal, že Čína opätovne prisľúbila, že Rusku nepošle zbrane do bojov na Ukrajine. Šéf diplomacie USA zároveň vyjadril znepokojenie nad konaním súkromných čínskych spoločností, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Spoločne s ďalšími krajinami sme dostali od Číny uistenie, že Rusku nebude poskytovať smrtiacu pomoc pre použitie na Ukrajine," povedal Blinken novinárom po dvojdňovom rokovaní v Číne.



"Dosiaľ sme nevideli nijaké dôkazy, ktoré by to popierali. Čo nás však stále znepokojuje sú čínske firmy, ktoré môžu Rusku poskytovať technológie, aké môže použiť vo svojej agresii na Ukrajine," povedal. "Požiadali sme čínsku vládu, aby bola v tejto súvislosti veľmi ostražitá," dodal.



Čína dala USA a ostatným krajinám bezpečnostné záruky týkajúce sa Ruska už "v posledných týždňoch" a nie len počas tejto návštevy, podotkol šéf diplomacie USA.



Spojené štáty nedávno obvinili Peking, že zvažuje vojenskú podporu Ruska. Je síce poprednou vojenskou mocnosťou, no od napadnutia Ukrajiny vo februári 2022 sa musí spoliehať na vojenskú pomoc Iránu či Severnej Kórey.



USA sú tiež skeptické k diplomatickým snahám Číny k ukončeniu vojny na Ukrajine, ktoré sa začali objavovať v ostatnom čase. Obávajú sa totiž, že by mohlo ísť o súčasť plánov Moskvy snažiacej sa diplomaticky legitimizovať svoje územné zisky na Ukrajine.