Blinken: Dennodenne sa snažíme zabrániť dodávkam zbraní do Ruska

Paríž 2. apríla (TASR) - USA a ich spojenci sa každý deň usilujú zabrániť tomu, aby boli do Ruska dovážané z krajín ako Čína, Irán či Severná Kórea zbrane, ktoré by následne Moskva použila vo svojej invázii na Ukrajinu. Povedal to v utorok počas návštevy Paríža americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Dennodenne pracujeme na tom, aby sme účinne zabránili presunu zbraní a (vojenského) materiálu do Ruska, ktoré by poháňali túto vojnovú mašinériu... a to aj z Iránu, Severnej Kórey či z Číny," povedal Blinken novinárom v Paríži. "Toto nie je hrozba len pre Ukrajinu, je to hrozba pre celkovú európsku bezpečnosť," dodal.



Juhokórejský minister obrany Sin Won-sik ešte v marci uvádzal, že KĽDR doteraz poslala Rusku približne 7000 kontajnerov so zbraňami určenými na použitie vo vojne na Ukrajine, pričom s takýmito zásielkami začala podľa jeho slov vlani v júli.



Irán už Rusku dodáva bezpilotné lietadlá. Krajiny G7 mu v marci pohrozili ohlásením značných nových sankcií v prípade, že do Ruska pošle balistické strely určené do bojov na Ukrajine. Čína trvá na tom, že Rusku nepredala žiadne smrtiace zbrane určené na použitie v jeho invázii na Ukrajinu.



"Spoločne pracujeme na tom, aby sme sa pokúsili prerušiť a potrestať akékoľvek poskytovanie tohto druhu podpory, či už z Iránu, Severnej Kórey alebo odinakiaľ vrátane Číny," povedal Blinken.