Blinken diskutoval o Blízkom východe s Francúzskom a Britániou

Paríž 4. augusta (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné a šéf americkej diplomacie Antony Blinken si v sobotu v telefonickom rozhovore vymenili názory na najnovší vývoj na Blízkom východe, pričom vyjadrili obavy v súvislosti s eskaláciou po násilnej smrti vodcov militantných organizácií Hamas a Hizballáh.



Vo vyhlásení francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, citovanom denníkom The Times of Israel (TOI), sa uvádza, že ministri sa dohodli, že "budú naďalej vyzývať všetky strany na čo najväčšiu zdržanlivosť s cieľom zabrániť akýmkoľvek regionálnym otrasom, ktoré by mali ničivé dôsledky pre krajiny v regióne a pre mierové vyhliadky, počnúc trvalým prímerím v Pásme Gazy".



Napätie na Blízkom východe vzrástlo po stredajšom atentáte na vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne. Tento útok sa odohral deň po tom, ako izraelský útok v Bejrúte zabil Fuáda Šukra, vojenského veliteľa libanonskej teroristickej organizácie Hizballáh.



Blinken a Séjourné podľa tlačovej správy diskutovali o pokračujúcom úsilí o dosiahnutie prímeria s cieľom zabezpečiť prepustenie izraelských rukojemníkov a prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ako aj o dôležitosti zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe a o výzvach, ktoré predstavujú hrozby zo strany Iránu.



V sobotu Blinken hovoril aj s ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Davidom Lammym. Washington informoval, že obaja ministri potvrdili potrebu deeskalovať rastúce napätie na Blízkom východe a zabrániť rozšíreniu konfliktu.



"Zdôraznili, že je dôležité čo najskôr dokončiť dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov, o ktorej sa rokuje," dodáva sa vo vyhlásení.