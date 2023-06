Blinken diskutoval s Čchin Kangom o otvorených kanáloch komunikácie

Washington 14. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil, že v utorok telefonicky diskutoval s čínskym kolegom Čchin Kangom o zachovaní "otvorených kanálov komunikácie". Telefonát sa uskutočnil pred jeho očakávanou návštevou Pekingu na budúci týždeň. TASR prevzala stredajšiu správu z tlačovej agentúry AFP.



"Minister Blinken rozprával o tom, že je dôležité zachovať otvorené komunikačné linky, aby sa americko-čínske vzťahy riadili zodpovedne a aby nedošlo k zlému odhadu situácie a ku konfliktu. Nastolil aj celú škálu dvojstranných a celosvetových tém," uviedol vo vyhlásení hovorca americkej diplomacie Matthew Miller.



Blinken "zároveň jasne povedal, že USA budú ďalej v rámci diplomacie upozorňovať na znepokojujúce oblasti, ako aj na oblasti možnej spolupráce".



Minister má pricestovať do Pekingu 18. júna a bude to prvá cesta šéfa americkej diplomacie do Číny od októbra 2018, keď krajinu navštívil jeho predchodca Mike Pompeo.



Prezidenti Joe Biden a Si Ťin-Pching sa stretli vlani v novembri na Bali a dohodli sa na sérii krokov ku zníženiu napätia vo vzájomných vzťahoch. Jedným z nich malo byť vyslanie Blinkena do Pekingu.



Blinken však náhle zrušil cestu naplánovanú na začiatok februára pre zostrelenie čínskeho balóna letiaceho nad územím USA. Podľa Washingtomu mal špionážne zameranie, ale Peking to poprel.



Len nedávno sa pokúšali napätie zmierniť na stretnutí za zatvorenými dverami minulý mesiac vo Viedni Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan a najvyššie postavený čínsky diplomat Wang I.



Napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta prudko stúplo najmä pre Taiwan, demokratickú ostrovnú krajinu s vlastnou vládou, ktorú však Peking pokladá za súčasť Číny a nevylúčil ani jej ovládnutie silou.



Obe veľmoci vedú spory aj pre čoraz agresívnejšie správanie sa Číny v tichomorskom regióne, ako aj v oblasti obchodu a ľudských práv.



Biden však dúfa v spoluprácu v niektorých oblastiach ako zmena klímy, čo je opak viac nepriateľského postoja na konci administratívy jeho predchodcu Donalda Trumpa.