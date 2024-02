Blinken: Dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom je možné dosiahnuť

Tirana 15. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken verí v dosiahnutie dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, ktorej súčasťou bude aj prepustenie rukojemníkov zadržaných počas útoku na Izrael zo 7. októbra. Šéf americkej diplomacie to uviedol vo štvrtok počas návštevy Albánska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Sprostredkovatelia sa snažia dosiahnuť prímerie medzi znepriatelenými stranami ešte pred spustením pozemnej ofenzívy Izraela na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy, kde našlo útočisko viac ako 1,4 milióna Palestínčanov. Rokovania pokračujú v Káhire.



"Veľmi sa na to sústredíme a veríme, že je to možné," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s albánskym premiérom Edim Ramom. "Sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pokročili a zistili, či sa nám podarí dosiahnuť dohodu," dodal.



Počas teroristického útoku na Izrael 7. októbra komandá Hamasu uniesli asi 250 ľudí, pričom 105 z nich prepustili vlani v novembri počas prímeria, ktoré sprostredkoval Katar. V zajatí je podľa izraelských úradov stále približne 130 rukojemníkov, najmenej 30 z nich však už pravdepodobne nežije.